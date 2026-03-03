Colas kilométricas para hacerse con el nuevo banco de almacenaje que vende Primark: está disponible por solo 60 €

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo banco de almacenaje de Primark destaca por su diseño elegante y funcionalidad, disponible por 60 euros. Está tapizado en tejido bouclé crema claro, una tendencia en interiorismo que aporta calidez y luminosidad. Incluye un compartimento interior para guardar mantas, ropa de cama o accesorios, optimizando el espacio. Su estructura combina tablero aglomerado, base metálica y acolchado de espuma, garantizando durabilidad y firmeza.

No es ninguna novedad decir que la sofisticación en el hogar ya no depende exclusivamente de grandes inversiones, sino de la elección acertada de piezas que presenten un diseño actual.

En ese contexto, el banco de almacenamiento de bouclé crema claro que comercializa Primark en su línea de hogar se presenta como una propuesta que precisamente, tiene todo lo que buscamos.

Elegante en su estética, asequible en su precio y cómoda en su uso diario, esta pieza demuestra que diseño y funcionalidad pueden ir de la mano sin exigir un gran desembolso.

Banco de almacenamiento de bouclé.

El elemento más distintivo es su tapizado en tejido bouclé de tono crema claro, una textura mullida y envolvente que se ha consolidado como una de las grandes tendencias del interiorismo contemporáneo.

Este acabado, habitual en ambientes de inspiración nórdica y en espacios que apuestan por la llamada “lujo silencioso”, aporta calidez visual y luminosidad, facilitando su integración en salones neutros, dormitorios serenos o recibidores de líneas depuradas.

El diseño se completa con una base metálica de trazo sencillo que introduce un contraste moderno y refuerza la estabilidad estructural.

En términos de dimensiones, el banco mide aproximadamente 45 centímetros de alto, 82 centímetros de ancho y 36,5 centímetros de fondo.

Además, bajo la tapa acolchada incorpora un compartimento interior de almacenaje, pensado para guardar mantas, cojines, ropa de cama, calzado o accesorios, optimizando así el espacio disponible.

La composición combina tablero aglomerado en la estructura, espuma para el acolchado y tapizado en poliéster, mientras que la base metálica proporciona firmeza y durabilidad en el uso diario.

Asimismo, tal y como corrobora la firma, el producto requiere montaje, aunque incluye los materiales necesarios y se entrega en un embalaje adaptado a sus dimensiones, lo que facilita su transporte y manipulación.

Otro de sus principales atractivos es el precio: 60 euros en el mercado español. Esta cifra lo posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de bancos tapizados con efecto bouclé.