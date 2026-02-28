Llega este sábado 28 de febrero a Aldi la solución más barata para mantener tu casa siempre limpia: el aspirador 2 en 1

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza este sábado un aspirador 2 en 1 por 49,99 euros, pensado para facilitar la limpieza del hogar. El dispositivo combina escoba eléctrica y aspirador de mano, con 120 W de potencia y hasta 40 minutos de autonomía. Incluye luz LED en el cabezal y accesorios para limpiar rincones, tapicerías y zonas de difícil acceso. Su diseño versátil y sin bolsa lo hace ideal para pisos pequeños y tareas cotidianas de limpieza.

Mantener la casa limpia es una tarea que, a menudo, puede resultar más complicada de lo que parece.

Entre el polvo que se acumula en muebles y suelos, las migas que caen después de cada comida y los rincones difíciles de alcanzar, muchos hogares luchan por mantener un nivel de limpieza aceptable sin invertir demasiado tiempo ni esfuerzo.

Pensando en estas dificultades, la cadena de supermercados Aldi ha lanzado al mercado español un producto que promete simplificar la rutina doméstica: el aspirador 2 en 1, disponible desde este sábado por 49,99 euros.

Aspirador 2 en 1.

Este aspirador combina la funcionalidad de una escoba eléctrica con la versatilidad de un modelo de mano, ofreciendo una solución práctica para distintos tipos de limpieza.

Cuenta con una potencia de 120 W, suficiente para aspirar polvo, migas y suciedad ligera en suelos duros y alfombras, y ofrece una autonomía de hasta 40 minutos por carga completa, lo que permite realizar limpiezas generales sin depender de un cable.

Su diseño sin bolsa, junto con un mango plegable y un aspirador de mano extraíble, facilita tanto su uso como su almacenamiento, mientras que la luz LED en el cabezal ayuda a iluminar rincones oscuros, como debajo de los muebles o sofás, donde normalmente se acumula la suciedad.

Además, el modelo incluye accesorios básicos que amplían su funcionalidad: boquillas para juntas y para tapicería, ideales para limpiar interiores de vehículos, estanterías o zonas difíciles de alcanzar.

Aspirador 2 en 1.

Esta combinación de prestaciones convierte al aspirador 2 en 1 de Ambiano en una herramienta versátil y accesible, especialmente pensada para pisos pequeños, apartamentos o hogares donde no se requiere la potencia de un aspirador profesional.

En términos de precio, la oferta de 49,99 euros representa una alternativa económica teniendo en cuenta los precios de modelos similares.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la promoción es válida mientras duren las existencias, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez para aprovecharla.

Lo mejor de todo, tal y como se ha mencionado anteriormente, es que esta aspiradora no solo sirve para mantener limpio el suelo, también permite adaptar la limpieza a distintas necesidades, como, por ejemplo, limpiar sofás, tapicerías, interiores de coches y zonas elevadas.