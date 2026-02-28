Lidl abre este sábado con una novedad en sus tiendas: llega la chaqueta de entretiempo más cómoda por 8,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una chaqueta deportiva de entretiempo para mujer por solo 8,99 euros, disponible en tiendas físicas y online. La prenda está disponible en tallas desde XS hasta L y en tres colores: morado, azul marino y negro, con cremallera y capucha. Destaca por su diseño funcional, material ligero y buena transpiración, ideal para actividades deportivas o uso diario. La colección deportiva de Lidl incluye además camisetas desde 3,49 €, pantalones desde 5,99 €, zapatillas desde 17,99 € y chalecos por 7,99 €.

La cadena de supermercados alemana Lidl ha vuelto a agitar el mercado de la moda outdoor con una prenda que no ha dejado a nadie indiferente.

Concretamente estamos hablando de la chaqueta deportiva para mujer que está disponible en hasta tres colores diferentes y por solo 8,99 euros.

Disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda online de la compañía, este modelo se ha posicionado como uno de los básicos más atractivos para quienes buscan renovar su armario deportivo sin dejarse el sueldo del mes.

Chaqueta deportiva para mujer.

El tallaje de la chaqueta abarca desde XS hasta L, cubriendo así desde tallas pequeñas hasta medianas-grandes.

Esta diversidad permite que la prenda se adapte a distintos cuerpos, aumentando su versatilidad y atractivo.

Chaqueta deportiva para mujer.

En cuanto a colores, la chaqueta se ofrece en tres opciones diferentes: morado, azul marino y negro, todas con cremallera frontal completa y capucha, lo que permite combinarlas fácilmente con otras prendas deportivas o incluso de uso cotidiano.

El diseño de la chaqueta refleja un enfoque práctico y funcional. Su corte recto y deportivo, sumado a la capucha y la cremallera, garantiza comodidad y facilidad de uso en diferentes situaciones, desde entrenamientos al aire libre hasta paseos o actividades cotidianas.

El material ligero, por su parte, permite una buena transpiración y libertad de movimiento, características esenciales para quienes practican ejercicio moderado o buscan una prenda versátil para el día a día.

Tal ha sido la acogida de esta prenda que los usuarios que ya la han adquirido destacan su excelente relación calidad-precio, señalando que cumple con las expectativas básicas de una prenda deportiva funcional sin incurrir en costes elevados.

Otras novedades

No obstante, esta no es la única novedad que Lidl ha lanzado esta semana. La cadena alemana amplía su oferta deportiva con una gama completa de prendas y accesorios pensados para quienes buscan funcionalidad y estilo a precios accesibles.

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran camisetas deportivas desde 3,49 euros, ideales para entrenamientos o para combinar con otras prendas de la colección; pantalones deportivos a partir de 5,99 euros, que ofrecen comodidad y libertad de movimiento gracias a sus cortes adaptados al cuerpo; y zapatillas desde 17,99 euros.

Asimismo, la oferta se completa con calcetines desde 2,99 euros y chalecos por 7,99 euros, perfectos para añadir una capa extra en días más frescos o para entrenamientos al aire libre.