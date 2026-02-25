Vuelve el robot de cocina más vendido de Lidl con 600 recetas incluidas: está disponible a partir del 2 de marzo por 250 €

Las claves nuevo Generado con IA Lidl relanza el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart a partir del 2 de marzo por 249,99 euros. El dispositivo incluye más de 600 recetas integradas y conectividad Wi-Fi para actualizaciones gratuitas. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas, asistente Cooking Pilot y múltiples funciones como picar, amasar, cocer al vapor y fermentar. Incluye accesorios como vaporera, cuchilla de acero inoxidable y permite pesar ingredientes directamente en el vaso hasta 5 kilos.

La cadena de supermercados Lidl volverá a poner a la venta a partir del próximo 2 de marzo uno de sus productos tecnológicos más demandados: el Monsieur Cuisine Smart, su robot de cocina multifunción con conectividad inteligente y más de 600 recetas integradas.

El dispositivo estará disponible por 249,99 euros, un precio que lo sitúa nuevamente como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de robots de cocina con pantalla y recetario guiado.

El regreso de este modelo responde a la fuerte demanda registrada en campañas anteriores, donde las unidades se agotaron en pocos días.

El Monsieur Cuisine Smart se ha consolidado como uno de los electrodomésticos estrella de Lidl gracias a una propuesta que combina tecnología, versatilidad y precio ajustado.

En el apartado técnico, el robot incorpora una pantalla táctil a color de 8 pulgadas, desde la que se accede tanto a las funciones manuales como al recetario digital paso a paso.

Dispone, además, de conectividad Wi-Fi, lo que permite actualizar automáticamente el contenido y recibir nuevas recetas sin coste adicional.

Asimismo, el sistema incluye el asistente "Cooking Pilot", que guía al usuario durante todo el proceso de elaboración, ajustando tiempos y temperaturas.

En cuanto a prestaciones, el Monsieur Cuisine Smart integra múltiples funciones: picar, triturar, mezclar, amasar, batir, emulsionar, cocer al vapor, sofreír, hervir, cocinar a baja temperatura (sous-vide) y fermentar, entre otras.

Su potencia total es de aproximadamente 1.200 vatios, combinando motor y sistema de calentamiento.

El recipiente mezclador es de acero inoxidable con una capacidad útil de 3 litros, ampliable hasta 4,5 litros con el uso de la vaporera, lo que permite preparar recetas familiares en una sola tanda.

El aparato incorpora además báscula integrada con capacidad de hasta 5 kilos, permitiendo pesar directamente los ingredientes en el vaso sin necesidad de utensilios adicionales. El rango de temperatura oscila entre 37 °C y 130 °C, regulable en intervalos, y cuenta con temporizador programable de larga duración, especialmente útil para fermentaciones y cocciones lentas.

Entre los accesorios incluidos se encuentran la vaporera profunda, el accesorio mezclador, la cuchilla de acero inoxidable y una espátula diseñada para trabajar con el sistema de bloqueo de seguridad.

Uno de los principales argumentos comerciales del dispositivo es su biblioteca digital de más de 600 recetas preinstaladas, que abarca desde platos tradicionales hasta propuestas internacionales, repostería, masas y menús completos.

A ello se suman actualizaciones periódicas, posibilidad de crear listas de la compra y planificación semanal desde la interfaz del propio robot.

Con un precio fijado en 250 euros y disponibilidad a partir del 2 de marzo en tiendas físicas, se prevé que el lanzamiento vuelva a generar un alto volumen de ventas.