Aterriza en Jysk el mueble de televisión más especial y elegante de la temporada: está disponible por solo 60 euros

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza el mueble de televisión Dokkedal por solo 60 euros, destacando por su diseño industrial con acabado en color hormigón y estructura metálica negra. El Dokkedal mide 120 cm de ancho, 46 cm de alto y 40 cm de profundidad, permitiendo colocar televisores medianos y grandes sin recargar el espacio. Incorpora un estante inferior abierto para organizar consolas, altavoces o elementos decorativos, facilitando el orden y la ventilación de dispositivos electrónicos. Fabricado con MDF y detalles metálicos resistentes, soporta hasta 40 kg y es fácil de montar, adaptándose a estilos modernos, industriales y urbanos.

Renovar el salón no siempre exige grandes reformas ni presupuestos elevados. A veces, basta con cambiar una pieza clave para transformar por completo el ambiente.

En esa línea, la cadena escandinava Jysk ha incorporado a su catálogo el Dokkedal, un mueble de televisión de inspiración industrial que combina un acabado en color hormigón con una estructura metálica negra.

Lo mejor de todo, su precio: actualmente Jysk vende esta pieza por solo 60 euros, una cifra que lo posiciona como una opción accesible frente a otros muebles de diseño similar en el mercado.

Mueble TV Dokkedal.

Con unas dimensiones de 120 cm de ancho, 46 cm de alto y 40 cm de profundidad, el Dokkedal ofrece un equilibrio perfecto entre capacidad y ligereza visual.

Su diseño compacto permite colocar televisores de tamaño medio y grande sin que el mueble cargue el espacio. Además, su estante inferior abierto proporciona un área versátil para organizar consolas, reproductores multimedia, altavoces o elementos decorativos, manteniendo el salón ordenado y funcional.

El mueble combina tableros de MDF revestidos en melamina decorativa con detalles metálicos tratados con pintura en polvo, lo que garantiza resistencia frente a arañazos, golpes y desgaste diario.

Esta elección de materiales no solo aporta durabilidad, sino también un acabado industrial muy de tendencia, que encaja con estilos modernos y urbanos. El contraste entre el efecto hormigón y la estructura negra permite que el mueble se integre tanto en salones con decoración neutra como en espacios con colores más vivos o texturas cálidas.

Mueble TV Dokkedal.

En cuanto a capacidad de carga, el Dokkedal puede sostener hasta 40 kilogramos, lo que lo hace compatible con la mayoría de televisores LED y LCD disponibles en el mercado.

Además, su diseño abierto no solo facilita la colocación de dispositivos electrónicos, sino que también mejora la ventilación, evitando el sobrecalentamiento. El formato abierto y la estructura metálica también simplifican la gestión de cables, un detalle que los usuarios valoran cada vez más en muebles de televisión.

El montaje es otro de los puntos fuertes del Dokkedal. Los usuarios destacan su facilidad de ensamblaje y la claridad de las instrucciones, lo que permite tener el mueble listo en menos de una hora, incluso sin experiencia previa en bricolaje.

Desde el punto de vista estético, el mueble ofrece un acabado moderno y sobrio, capaz de integrarse en diferentes estilos decorativos: industrial, minimalista, escandinavo o incluso urbano contemporáneo.