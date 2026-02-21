Llega a Aldi la solución para decir adiós a las aspiradoras: disponible a partir del sábado 28 por solo 7,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una mopa con pulverizador integrado por 7,99 euros, disponible desde el sábado 28 de febrero. La mopa permite limpiar suelos de distintos materiales sin necesidad de cubo, gracias a su depósito en el mango y funda de microfibra lavable. También llega al bazar de Aldi un limpiador de tapicería con doble depósito y alta potencia, ideal para eliminar manchas en sofás, alfombras y colchones.

No es ninguna novedad que mantener la casa limpia es todo un engorro. Barrer, aspirar, sacar el cubo, fregar y esperar a que el suelo se seque forman parte de una rutina doméstica que consume tiempo y esfuerzo a diario.

Precisamente, por eso mismo, las soluciones prácticas y económicas ganan cada vez más protagonismo. Con esa premisa, Aldi ha puesto a la venta a partir del sábado 28 de febrero una mopa con pulverizador integrado por solo 7,99 euros.

El producto, que forma parte de las promociones puntuales de bazar del supermercado, se presenta como una herramienta pensada para agilizar la limpieza cotidiana sin necesidad de recurrir constantemente a la aspiradora.

Mopa con pulverizador.

Concretamente, la mopa está diseñada para facilitar el mantenimiento rápido de los suelos. Incorpora un depósito para la solución limpiadora en el propio mango, lo que permite pulverizar el líquido directamente sobre la superficie mediante un gatillo.

De este modo, se elimina la necesidad de utilizar cubo y fregona tradicional, reduciendo tanto la preparación previa como el tiempo de secado.

La mopa cuenta con un cabezal plano equipado con funda de microfibra, un material especialmente eficaz para atrapar polvo, suciedad ligera y pequeñas manchas.

Este sistema resulta adecuado para suelos de cerámica, gres, porcelánico e incluso parquet o laminados, ya que permite controlar la cantidad de humedad aplicada y evitar el exceso de agua que puede dañar superficies más delicadas.

Si bien no sustituye completamente a una aspiradora en limpiezas profundas o en hogares con gran acumulación de suciedad, esta mopa con pulverizador puede convertirse en una alternativa eficaz para el mantenimiento diario.

Además, las fundas suelen ser lavables y reutilizables, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto y a reducir residuos.

El precio es, sin duda, otro de sus principales reclamos. Por 7,99 euros, Aldi ofrece una opción considerablemente económica teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece.

Eso sí, como ocurre con el resto de ofertas temporales de la cadena, estará disponible en tienda física desde el sábado 28 de febrero y hasta agotar existencias, por lo que se prevé una alta demanda durante los primeros días.

Otras novedades

No obstante, la mopa con pulverizador no será la única protagonista del bazar de Aldi este sábado 28 de febrero.

La cadena incorpora también a sus lineales el limpiador de tapicería, un dispositivo diseñado para limpiezas más profundas en el hogar y especialmente pensado para textiles.

Limpiador de tapicería.

Este limpiador de tapicería está orientado a la eliminación de manchas en sofás, sillones, alfombras, colchones o incluso en los asientos del coche.

Según la cadena alemana, cuenta con una potencia de hasta 750 vatios, una capacidad de succión aproximada de 15 kPa y un sistema de doble depósito: uno para agua limpia con capacidad cercana a 1.800 mililitros y otro para agua sucia de unos 850 mililitros.

Este diseño permite pulverizar la solución limpiadora sobre la superficie y aspirar inmediatamente la suciedad, favoreciendo una limpieza más intensiva que la que ofrece una mopa convencional.