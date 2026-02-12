Colas kilométricas en Jysk para hacerse con el mueble recibidor + zapatero más elegante y barato: disponible por 40 euros
Su colocación en la entrada de casa puede consolidar un hall ordenado y bien definido, demostrando que el diseño funcional no está reñido con el precio.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Jysk lanza un mueble recibidor con zapatero elegante y funcional, ideal para pisos pequeños, por solo 40 euros.
El zapatero sigue una estética minimalista en color beige, que se adapta fácilmente a todo tipo de decoraciones y ambientes.
Fabricado en plástico ABS y tablero de partículas ligero, el mueble mide 50 cm de ancho, 88 cm de alto y 28 cm de profundidad.
Incluye dos compartimentos independientes para organizar calzado y puede usarse también como aparador o para guardar accesorios.
En cuestión de mobiliario, Jysk se ha convertido en la reina del almacenaje funcional a precio contenido, con propuestas dirigidas a pisos pequeños donde cada centímetro cuenta.
Su catálogo, claramente influido por la tradición escandinava, combina practicidad estructural y sencillez formal, dando respuesta a una demanda creciente: muebles versátiles y fáciles de integrar en cualquier decoración.
Un claro ejemplo de ello es el mueble recibidor con almacenamiento para todo tipo de calzados, que está disponible por solo 40 euros.
Diseñado con un enfoque minimalista, este zapatero presenta un acabado en beige neutro, un tono que se adapta sin estridencias a variadas paletas decorativas y favorece una apariencia visualmente ligera en espacios reducidos.
Desde el punto de vista técnico, el mueble está compuesto por materiales como plástico ABS y tablero de partículas, recubiertos con papel decorativo que simula chapa, lo que contribuye a mantener un peso moderado de unos 16 kg.
Aunque requiere montaje propio, como muchos muebles de distribución masiva, las instrucciones incluidas facilitan esta tarea sin herramientas especiales.
En cuanto a sus dimensiones, el zapatero ofrece una formato compacto una vez montado: 50 cm de ancho, 88 cm de altura y 28 cm de profundidad.
Estas medidas permiten su colocación en entradas estrechas, pasillos o incluso junto a un perchero sin comprometer el tránsito.
Pero eso no es todo, en su interior se distribuyen dos compartimentos independientes, concebidos para organizar calzados de uso diario como zapatillas, botines o zapatos formales, protegiéndolos del polvo y facilitando su localización.
Más allá del calzado, el diseño de este mueble permite usos complementarios: la superficie superior puede funcionar como aparador, mientras que el interior de los compartimentos puede acoger desde accesorios, complementos e incluso pequeñas prendas.