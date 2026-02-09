Colas kilométricas en Jysk para hacerse con el mueble aparador más elegante, versátil y barato de la temporada

Las claves nuevo Generado con IA El estante perchero Oldekrog de Jysk destaca por su diseño nórdico, combinando líneas rectas y colores claros para aportar luminosidad y amplitud. Es una solución funcional y estética para el recibidor, con cinco ganchos y tres cajones que ayudan a mantener el orden y aprovechar el espacio vertical. El perchero mide 100 cm de ancho, 32 cm de alto y 25 cm de profundidad, con un peso de 14 kg, equilibrando capacidad y tamaño compacto. Actualmente, Jysk ofrece el estante perchero Oldekrog con un 25% de descuento, por 60 euros frente a los casi 80 euros de su precio original.

En un momento en el que muchas buscamos elegancia y comodidad en nuestro día a día, el diseño del hogar se ha convertido en una extensión de nuestro estilo de vida.

Especialmente en espacios como el recibidor, la primera estancia que vemos al entrar en casa, el equilibrio entre funcionalidad y estética resulta clave.

En este contexto, el estante perchero Oldekrog, comercializado por la cadena danesa Jysk, se presenta como una solución práctica y visualmente atractiva para mantener el orden sin renunciar al diseño.

El modelo Oldekrog responde claramente a la influencia del diseño nórdico: líneas rectas, proporciones equilibradas y una combinación cromática que apuesta por el blanco y el roble salvaje natural.

Esta mezcla de tonos claros aporta luminosidad y sensación de amplitud, cualidades especialmente valoradas en recibidores pequeños o pasillos estrechos.

Su estética sobria y atemporal permite integrarlo con facilidad tanto en hogares de estilo moderno como en ambientes más clásicos o escandinavos.

Desde el punto de vista funcional, el estante perchero ha sido concebido para aprovechar el espacio en vertical.

Cuenta con cinco ganchos para colgar abrigos, bolsos o accesorios, así como con tres cajones que permiten guardar llaves, guantes u otros objetos cotidianos que suelen acumularse en la entrada del hogar.

Esta combinación de almacenamiento abierto y cerrado contribuye a mantener una imagen ordenada y limpia.

En cuanto a sus medidas, el estante perchero Oldekrog tiene un ancho de 100 cm, una altura de 32 cm y una profundidad de 25 cm, dimensiones pensadas para ofrecer capacidad sin resultar voluminoso.

Su peso aproximado es de 14 kg, lo que le confiere una sensación de solidez una vez instalado en la pared.

Otro de los aspectos más destacados de este estante perchero es su relación calidad-precio. Actualmente, Jysk lo ofrece por 60 euros, frente a su precio original de casi 80 euros, lo que supone un descuento del 25 %.