Carrefour lanza una rebaja exprés en su aceite de oliva: vende la garrafa de Coosur por solo 3,75 euros el litro

El aceite de oliva vive un momento crítico en España. Tras dejar atrás la bajada de precios que había marcado buena parte de este año y que había dado un respiro a las familias, vuelve a repuntar con fuerza.

Desde mediados de julio, cuando el virgen extra se situaba en 3,2 euros/kg, el acelerón de precios ha sido del 25%. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, advierte el sector, esta tendencia refleja tanto el comportamiento del mercado como la proximidad del inicio de una nueva campaña, señalando que el aceite de oliva entra en una nueva fase de alza sostenida.

En este contexto, Carrefour ha lanzado una de las ofertas más atractivas de la temporada. La garrafa de 5 litros del aceite de oliva virgen serie Oro de Coosur se vende a 18,75 euros, es decir, 3,75 euros/litro, un precio muy competitivo que se sitúa por debajo de la media del mercado actual.

Aceite de oliva virgen serie oro Coosur 5 l.

El Coosur Serie Oro es un aceite de oliva virgen, obtenido únicamente mediante procesos mecánicos y sin refinado químico.

Su sabor equilibrado y sus propiedades lo hacen versátil para su uso tanto en crudo, ensaladas, aliños, tostadas como para cocinar sofritos, guisos o frituras ligeras.

Eso no es todo, el formato de 5 litros resulta especialmente útil para familias o consumidores habituales, ya que permite un mejor coste por litro frente a formatos más pequeños.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la oferta llega en un momento en el que el mercado muestra alta presión: los costes de producción, incluidos fertilizantes, agua, energía y transporte, continúan al alza. A esto se suman las condiciones climáticas adversas que han limitado la producción en varias zonas olivareras.

Con 3,75 euros/litro, Carrefour ofrece un respiro a los hogares españoles, marcando una diferencia clara en un contexto de inflación alimentaria y precios crecientes.

La promoción evidencia la importancia estratégica del aceite de oliva en la cesta de la compra y cómo las decisiones de las grandes cadenas pueden influir en la economía doméstica.