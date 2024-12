El bombazo de Zara Home para estas Navidades: pone a la venta un mantel de gran calidad tirado de precio

Si eres de las personas que siempre pone la casa en las cenas y encuentros navideños y además, te toca recoger y limpiar no puedes dejar pasar el último bombazo de Zara Home.

La Navidad ha llegado a esta cadena perteneciente a Inditex y es que, como todo sabemos, no comienza la temporada hasta que no decoramos la casa acorde con estas fechas. Sobre todo en lo que gustos corresponde, no hay nada escrito; por eso la gran variedad que ofrece esta tienda constituye uno de los puntos fuertes de la cadena.

Aunque parezca mentira la decoración de las mesas afecta en la armonía de los presentes, y sobre todo en la elegancia de la casa. En esta ocasión, este mantel decorado con dibujos infantiles promete ser el protagonista de estas fechas tan señaladas.

Mantel navideño. Zara Home.

Este mantel disponible por 22,99 euros, con unas dimensiones de 120 x 160 cm, está fabricado en algodón resinado, con diseño liso y cenefa con motivos navideños a contraste.

Además, sus materiales de gran calidad hacen que sea un producto duradero y resistente. Se trata de un artículo que no solo destaca por su diseño y elegancia, sino que su increíble precio hace que sea aún más atractivo.

Zara Home ha pensado en todo, ya que si optas por una mesa más grande también ofrece un mantel con unas medidas de 150 x 200 cm por tan solo 7 euros más, es decir, por 29,99 euros. Si estás pensando en agenciarte con uno de ellos, corre que vuelan.

La verdad es que no hay lugar a dudas, que es el producto ideal para dar un toque elegante y distinguido a tu hogar en estas fechas tan señaladas. Además, su sencillo diseño hará que combine con todo tipo de decoración y estilos.

Trucos para decorar la mesa

Decorar la mesa de Navidad es uno de los momentos más especiales de estas fechas, ya que el objetivo de la mayoría es crear un ambiente festivo y acogedor para los invitados.

Por ello, y para conseguir el resultado que todos deseamos, se debe comenzar escogiendo una base elegante, como un mantel o camino de mesa en tonos clásicos de la Navidad. El rojo, verde, dorado o plateado son colores tradicionales que evocan el espíritu festivo.

Si prefieres algo más moderno, puedes optar por colores metálicos, blanco o incluso tonos azul oscuro, que ofrecen un aire sofisticado. Para un toque cálido y natural, puedes usar un mantel de lino o algodón con texturas suaves, que agregan comodidad visual.

Asimismo, un centro de mesa bien pensado es fundamental para darle vida a la decoración. Puedes optar por un arreglo natural con ramas de pino, piñas, ramas secas y flores en tonos rojos, blancos y verdes.

Estas piezas aportan frescura y conectan con la esencia navideña. Agregar velas dentro de este centro crea una atmósfera mágica, especialmente si las acompañas de luces pequeñas o de colores cálidos. La luz suave de las velas junto a los elementos naturales da un toque acogedor y elegante.

Además, no debemos olvidar que los pequeños detalles marcan la diferencia. Coloca servilletas de tela, preferentemente en colores que combinen con el tema elegido, y asegúralas con anillos decorativos. Los anillos pueden ser de metal, madera o incluso elaborados con elementos naturales como ramas o piñas.

Los platos pueden tener bordes dorados o plateados, o incluso decorarlos con pequeños detalles como ramas o flores de temporada. Los vasos y copas también pueden ser parte de la decoración, eligiendo cristal con detalles brillantes o añadiendo un toque de dorado en los bordes.