El nuevo bolso de Parfois inspirado en una exclusiva marca de lujo estadounidense: cuesta 23,99 euros

No cabe duda de que las marcas de lujo marcan el rumbo de las nuevas tendencias en moda. Sin embargo, su exclusividad y altos precios no están al alcance de todos. Aun así, esto no significa renunciar a vestir a la moda. Muchas marcas low cost observan de cerca los lanzamientos de lujo para inspirarse y ofrecer alternativas similares a precios accesibles. Un ejemplo destacado es Lefties, que ha sorprendido en varias ocasiones con estas reinterpretaciones, como ocurrió con el bolso bucket de Fendi y el bolso bandolera de Ralph Lauren.

Pero en esta ocasión, no es Inditex quien nos sorprende una de sus famosas réplicas, sino Parfois. El gigante portugués de los complementos ha puesto al alcance de todo el mundo un bolso similar al de la marca de lujo estadounidense Marc Jacobs, una propuesta deseada por los fanáticos de la moda durante mucho tiempo.

Se trata de un clon del modelo Mini Tote, uno de los bolsos más populares de la marca. El accesorio tiene un diseño rectangular que lleva siendo tendencia en los últimos años. El bolso que tiene un precio original superior a los 400 euros se encuentra disponible en Parfois por tan sólo 23,99 euros.

Bolso tote de charol. Parfois

La tiene portuguesa lo ha lanzado en dos colores diferentes: negro y marrón. El bolso mini tote tiene un cierre de imán. Además, cuenta con un bolsillo interior en el que podrás guardar tus pertenencias más importantes como dinero o las llaves de casa o el coche. Asimismo, incluye dos asas de mano fijas y un asa bandolera ajustable y extraíble. De esta manera, podrás usar el bolso tanto al hombro como cruzado según lo prefieras.

En cuanto a las diferencias de los modelos, la más destacable es el material, el de la marca de lujo está hecho de piel mientras que el de Parfois está fabricado con poliuretano.

Pero dejando de lado otros pequeños detalles, si deseas tener un diseño similar al francés pero no dispones del dinero necesario o no deseas invertir tanto en él, el complemento de la tienda low cost puede ser una clara alternativa.