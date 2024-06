El 'ofertón' de Lidl para este verano: vende una piscina de montaje rápido por sólo 35,99 euros

Cuando llega el calor, refrescarnos las tardes se convierte en casi una obligación. Sin embargo, no todos disponemos del tiempo y/o medios necesarios para ir a la piscina municipal ni mucho menos, espacio suficiente para montar una particular en casa. No obstante, desde Lidl tienen claro que lo único que necesitamos para darnos un buen chapuzón es una terraza para colocar una piscina hinchable. La cadena alemana ha lanzado una redonda por solo 35,99 euros.

Fabricada con materiales de alta calidad, esta piscina hinchable está diseñada para resistir el uso frecuente y prolongado. Su construcción robusta garantiza estabilidad y seguridad mientras está en uso, proporcionando una experiencia de baño segura y confortable.

Tiene uso inmediato y se hincha rápidamente. Además, gracias a su válvula de drenaje con control de flujo incorporada le permite conectar una manguera de jardín para un montaje simple y sencillo.

Piscina hinchable. Lidl.

La verdad es que es una piscina que no le falta detalle ya que también incluye un reposacabezas para poder relajarse en el agua y ver las horas pasar con total comodidad. Asimismo, dispone de una depuradora con cartucho y unos parches autoadhesivos para reparar posibles pinchazos.

Lo mejor de todo es que nos hemos encontrado con esta piscina de Lidl por un precio de descuento, pues ha pasado de 59,99 euros a tener un 40 % de rebaja y venderse por 35,99 euros, siendo la excusa perfecta para sorprender a los más pequeños y ahorrar unos cuantos euros a tu presupuesto.

Con un diámetro de 240 cm y una altura de 63 cm, esta piscina ofrece el espacio ideal para que toda la familia pueda refrescarse y pasar horas de diversión bajo el sol.