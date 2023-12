Las nuevas chaquetas polares de Lidl con cuello alzado que arrasan en el súper: cuestan 17,99 €

Si estás buscando una prenda que sea cómoda, confortable, bonita y que además te proteja correctamente del frío, tienes que echar un vistazo al catálogo de Lidl. La cadena alemana vende moda para hombre y para mujer, ideal para esta época del año. Si la semana pasada ya debutó con la nueva chaqueta ultraligera o con sus jerséis wellness con los que te sentirás como si llevaras el pijama, ahora ha sacado un forro polar para mujer a un precio increíble.

Se trata de una prenda con cuello alzado y cremallera completa: no dejarás ninguna parte de tu cuerpo al aire libre y nunca tendrás frío. De hecho, si te la pones no tendrás por qué llevar encima una cazadora. El tejido de poliéster imita a la lana y es que tiene un acabado mullido y una sensación de suavidad extrema, tanto es así que puedes usar la prenda no solo para salir a la calle, sino también para llevar como bata de estar por casa.

Además, como está diseñada con corte ancho, se ajusta perfectamente a todo tipo de cuerpos y tiene bolsillos laterales para que guardes el móvil o las llaves de casa. La cadena alemana ofrece este conjunto en tres tallas (S, M y L) y dos colores diferentes: azul y beige.

Chaqueta polar para mujer. Lidl.

Es cómoda y sencilla, ideal para un uso diario, e incluso nos evoca a esas tardes frías de invierno en el pueblo con la familia. Es una de esas prendas que siempre viene bien tener en nuestro fondo de armario puesto que puede ser de lo más funcional.

Y lo mejor de todo: su precio, y es que por solo 17,99 euros, esta chaqueta polar puede ser tuya. No obstante, si estás pensando en comprarla, no te relajes ya que desde la propia cadena informan de que quedan pocas unidades. De hecho, la talla S ya se ha agotado de manera online.

Asimismo, desde la propia cadena recomiendan lavarla a máquina a una temperatura máxima de 40 grados sin usar ningún tipo de blanqueador. Además, para que la prenda dure más es imprescindible no plancharla ni meterla en la secadora.

Sigue los temas que te interesan