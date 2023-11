Las nuevas camisetas térmicas de Lidl: en varios colores y con la máxima puntuación por 7,99 euros

El invierno está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. La temporada de frío ya está en marcha en España, por lo que el supermercado alemán ha comenzado a vender todo tipo de prendas de vestir adaptadas a las altas temperaturas. Esta superficie no sólo vende comestibles, sino también ofrece todo tipo de prendas con unos precios muy asequibles. De hecho, la última novedad de la cadena que está arrasando son las nuevas camisetas térmicas para hombre que se pueden comprar por solo 7,99 euros.

Las camisetas térmicas de Lidl están disponibles en varios modelos y colores: amarillo y negro. Mantienen el cuerpo a la temperatura correcta y te protegen de las bajas temperaturas. Están fabricadas con fibra LYCRA que permiten la evacuación del sudor y ofrecen una buena transpirabilidad. Además, pueden usarse directamente sobre la piel o encima de cualquier camiseta en caso de querer ir más abrigado.

Se pueden comprar en un amplio abanico de tallas: desde la S hasta la XL. Asimismo, se adaptan correctamente a tu cuerpo propiciando la comodidad y flexibilidad para realizar cualquier tipo de actividad. Cuentan además, con cremallera en el cuello para una fácil colocación y unas aberturas en los puños para los pulgares.

Camiseta térmica. Lidl.

Estas prendas son de las más buscadas por los consumidores españoles ya que en esta época del año se empiezan a intensificar las rutinas de entrenamiento. De hecho, muchos usuarios han otorgado a este producto muy buenas puntuaciones y las han valorado con 4,8 estrellas sobre 5. Algunos de los comentarios han sido: "Plena satisfacción con el producto", "Perfecta para pasear en los días más fríos", "Me encanta".

Desde la propia cadena recomiendan seguir las siguientes recomendaciones para que no se estropee y dure muchos años. Es aconsejable lavar a una temperatura máxima de 40 °C, no secar en máquina, no echar blanqueador y no planchar dado que podría estropearse.

