El set de nuevas cestas de almacenaje de Lidl que arrasa en el súper: cuestan 11,99 euros

Para muchos resulta complicado mantener la casa ordenada y limpia, y el principal problema se debe a que en muchas ocasiones no se dispone de almacenaje suficiente para tener cada cosa en su sitio. Por eso, Lidl ha venido a hacernos la vida un poco más sencilla con ese set de cestas de diferentes tamaños por menos de 12 euros. Este lanzamiento se une a los últimos productos presentados por la cadena de supermercados como la chaqueta térmica y las botas de borreguito.

Este pack, que está fabricado en plástico y poliéster, incluye tres cajas de 20 x 14 x 11 cm / 22 x 16 x 14 cm / 35 x 25 x 15 centímetros. Además, tienen una capacidad de 2,2 L / 3,6 L / 10,3 L respectivamente. Recuerda, si quieres mantener una casa ordenada este debe ser un imprescindible, así que no lo dejes pasar que vuelan.

Mantener la casa en orden es una tarea complicada debido a la gran cantidad de productos que hay que guardar. Por ello, con estas cestas que ofrece la cadena alemana, podrás almacenar todo tipo de productos, ya sean cosméticos en el baño, ropa en la habitación o incluso utensilios de menaje en la cocina.

Set de cestas de almacenaje. Lidl.

Desde la propia cadena recomiendan seguir las siguientes recomendaciones para que no se estropee y dure muchos años. Es aconsejable no lavar a máquina, no secar, no echar blanqueador y no planchar dado que cuenta con un armazón interior de metal.

Sin lugar a dudas, este producto, por los resultados que ofrece y por el increíble precio que tiene, no puede faltar en nuestras casas. Además, su elegante pero a la vez sencillo diseño hará que combine perfectamente con cualquier decoración de casa.

