Esta es la palabra más bonita que solo se usa en Asturias (y su significado)

Según las últimas estadísticas, sólo el 2,8% de los asturianos habla bable, sin embargo, podría decirse que la mayoría de los asturianos hablan un castellano mezclado con el asturiano, es decir, con la incorporación de muchos términos, así como expresiones curiosas.

En este sentido, son muchos los términos que sólo se utilizan en Asturias y que pertenecen al asturiano y no al castellano. Aquí te contamos uno de ellos, probablemente, el más popular, considerado como "el término más bonito".

La palabra en asturiano más bonita

Sin duda, de entre todas las palabras bonitas que tiene el asturiano, es probable que "prestar" sea la más popular de todas, en tanto que se trata de un término que tiene un significado en castellano completamente diferente al que tiene en asturiano.

Tal y como indica el Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA), estos son los significados que tiene este término:

Dejar prestado [Lln. An.]

[Lln. An.] Causar contento [Cb. Cp.]

[Cb. Cp.] Agradar, gustar [Lln. Llu. Ac. Sr. Tb. Sm. An. Cd. Pr. Sl. Cv.] : Eso presta velo [Tb.] : Prestes si nun te pones fadiu [Sr.]

[Lln. Llu. Ac. Sr. Tb. Sm. An. Cd. Pr. Sl. Cv.] : Eso presta velo [Tb.] : Prestes si nun te pones fadiu [Sr.] Divertir [Lln (S).]

[Lln (S).] Agradar [Llg. R.]: Préstame velo nevar [Llg.]

[Llg. R.]: Préstame velo nevar [Llg.] Favorecer, alegrar [Ay.]

[Ay.] Gustar, satisfacer [Pzu.]

[Pzu.] Causar contento, agradar [Os. Ac. Ar.]

[Os. Ac. Ar.] Disfrutar [Cp. Ac. Ay. Tb. Sm. PSil. Pr. Tox. /Mánt/.]

[Cp. Ac. Ay. Tb. Sm. PSil. Pr. Tox. /Mánt/.] Disfrutar, agradar [Lln. Pa.] : Préstami muncho hablar contigo [Pa.]

[Lln. Pa.] : Préstami muncho hablar contigo [Pa.] Agradar, satisfacer, causar alegría [Ca.]. Disfrutar una comida [Oc.]

[Ca.]. Disfrutar una comida [Oc.] Aprovechar [Cb. Cp. Ar.] Aprovechar, servir de provecho, utilidad [JH.] Servir [R.] Render [Tox.]

[Cb. Cp. Ar.] Aprovechar, servir de provecho, utilidad [JH.] [R.] [Tox.] Esponjar el pan gracias a la levadur a [Lln.]: Pon el pan a prestar [Lln.]

a [Lln.]: Pon el pan a prestar [Lln.] Ayudar [Lln. Vv.] : Muchu nos prestó esi hombre [Lln.] : Les fíes préstenme munchu yá [Vv.] : El rapaz yá presta [Vv.]

El significado más utilizado en Asturias es el de "causar contento", es decir, "esto me prestó" significaría algo así como "esto me gustó" y por tanto, "me puso contento/feliz".

Palabras que solo se usan en Asturias

Son muchas las palabras que solo se usan en Asturias y que tienen un significado muy específico. En este sentido, no son conocidas fuera de esta zona geográfica. Algunos de estos términos son los siguientes:

Pota. "Olla"

"Olla" Rodillo. "Trapo" que se usa para limpiar

"Trapo" que se usa para limpiar Tendal. "Tendedero"

"Tendedero" Picar. "Llamar a la puerta"

"Llamar a la puerta" Chiscar. "Salpicar"

"Salpicar" Asgaya. "Abundante/mucho"

"Abundante/mucho" Fartucar. "Llenarse mucho comiendo"

"Llenarse mucho comiendo" Prestar. "Gustar/gozar"

"Gustar/gozar" Mancar. "Hacer daño"

"Hacer daño" Chigre. "Bar"

"Bar" Emburriar. "Empujar"

"Empujar" Caleya. "Calle estrecha"

"Calle estrecha" Mozu. "Chico/niño"

"Chico/niño" Guaje. "Niño"

"Niño" Fame. "Hambre"

"Hambre" Folixa. "Fiesta"

"Fiesta" Afayadizu. "Placentero"

"Placentero" Esfamiáu. "Muerto de hambre"

"Muerto de hambre" Abondo. "Mucho"

El asturiano o bable

El asturiano, también denominado bable, es el glotónimo que la lengua asturleonesa recibe en el Principado de Asturias, lengua que tiene continuidad con las hablas tradicionales de la región de León en León y Zamora (donde se denomina leonés), y Miranda de Duero en Portugal (llamado mirandés). Se considera un dialecto histórico del latín.

Cabe destacar que los dialectos del asturiano son muy diversos. Estos se clasifican usualmente en tres grandes áreas geográficas: occidental, central y oriental. Además, las tres áreas tienen continuidad con los dialectos leoneses por el sur. En el caso asturiano, por razones históricas y demográficas, el estándar lingüístico está basado en el asturleonés central.

La lengua asturiana es una de las lenguas minoritarias que se hablan en España. De hecho, según los datos definitivos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) correspondiente a 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo un 2,8 % de los residentes en el Principado habla asturiano, una cifra que sería aún menor que los que dominan el francés o el inglés.

