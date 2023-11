La frecuencia con la que debes lavar los vaqueros para no estropearlos, según el CEO de Levi's

Indudablemente, los vaqueros son la prenda más versátil en nuestro armario, siendo un elemento esencial tanto para hombres como para mujeres. La mayoría tenemos al menos un par de ellos: claros, oscuros, rotos, de tiro alto o bajo,… los hay de muchas formas y tonos. Todos conocemos esta prenda, pero lo que no está tan claro es la manera y frecuencia con la que deben lavarse. Algunos optan por meterlos en la lavadora periódicamente, otros solo cuando se ensucian e incluso alguno los limpian a mano. En este sentido, el CEO de Levi's, Charles 'Chip' Bergh, ha revelado, la frecuencia con la que deberíamos lavar nuestros pantalones para no dañarlos.

En este punto, mucha gente se pregunta cuál es el término medio para mantenerlos como el primer día. Y ha sido el propio Bergh el que ha resuelto de forma concisa, para sorpresa de muchos: "Debes lavar los Levi’s como lavarías tu propio cuerpo". No es la primera vez que el propio presidente y consejero de Levi's sorprende con sus declaraciones sobre cómo cuidar sus vaqueros. En una conferencia sobre sostenibilidad en 2014 ya dijo que sus pantalones "no habían visto el interior de una lavadora en un año" y pidió a sus clientes que hicieran algo similar

Al tratarse de un tejido más resistente que el que podemos encontrar en otras prendas de ropa, no se debe lavar con frecuencia; salvo que tenga alguna mancha específica que sea necesario eliminar. "Si se me cae un poco de curry en mis vaqueros, los limpiaré. Pero limpiaré las manchas. Y si se ponen muy asquerosos, ya sabes, si he estado sudando o algo así y se ponen muy asquerosos, entonces los lavaré en la ducha", confesó.

Pantalones vaqueros recién lavados. Getty Images.

Además, explicó que esto requeriría que usáramos los vaqueros mientras nos duchamos y los cubriéramos con jabón, como lo haríamos con nuestro cuerpo, lo que no es precisamente el trabajo de limpieza más cómodo.

Aunque para muchos esto pueda parecer impensable, Bergh fundamenta su opinión argumentando que el desgaste del tejido de los vaqueros se produce principalmente en las áreas donde se dobla con más frecuencia, como al sentarse o colocar las manos en los bolsillos, lo que crea pliegues que desaparecen después de un lavado. Además, cada vez que se lavan los jeans, sufren un desgaste generalizado que les quita su forma original.

Si bien esto puede sonar un poco extravagante y hasta cierto punto extraño, Bergh asegura que es efectivo. No obstante, y como es obvio, las opiniones varían desde quienes defienden el lavado ocasional hasta aquellos que prefieren nunca hacerlo.

