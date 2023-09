Las nuevas chaquetas vaqueras de Lidl para este otoño: todos los modelos, por 14,99 euros

Seguro que no eres ni el primero ni el último al que le ha sorprendido estas temperaturas otoñales. Para muchos esta estación del año ha venido de improviso por lo que no es de extrañar que no dispongamos de chaquetas de entretiempo. Este tipo de cazadoras son una de las prendas más demandadas por los consumidores españoles. De hecho, este producto se pone muy de moda en estas fechas en las cadenas de supermercados: son elegantes, económicas e ideales para el otoño. Estas venden multitud de modelos en sus catálogos como las chaquetas en promoción de Lidl. Esta semana la cadena alemana debuta con cazadoras vaqueras para hombres y mujeres por un precio irresistible.

La verdad es que son todo un éxito de ventas, por tan solo 14,99 euros Lidl nos ofrece una prenda imprescindible para afrontar esta temporada. Cuenta con un cierre frontal con 7 botones y dos bolsillos superpuestos en el pecho. Una magistral combinación entre comodidad y elegancia, fabricada con tejido denim. Este modelo está disponible para mujeres desde la talla 36 a la 48.

Asimismo, Lidl también ofrece la versión oversize para todas aquellas que prefieren llevar la ropa más holgada, por solo 16,99 euros. En esta ocasión se trata de una chaqueta con un diseño moderno y corte extragrande. Además, están disponibles desde la talla 38 a la 48 y en dos tonos diferentes: caqui y azul.

Chaquetas vaqueras. Lidl.

Por último, y una de las apuestas más vendidas de Lidl, es la chaqueta vaquera para hombre con bolsillos en los laterales y en el pecho. Es una opción muy combinable y puede ser el complemento ideal para llevar siempre contigo con tus looks de diario. Un modelo que a todo lo mencionado le suma también su moderno diseño y su precio irresistible de 19,99 euros. Además, está disponible en un amplio abanico de tallas: desde la S hasta la XL y en dos modelos diferentes: azul claro y azul oscuro con una capucha incorporada.

La cierto es que se trata de una prenda ideal para todas aquellas personas que aman las cazadoras vaqueras pero no quieren renunciar al estilo y a la elegancia. Es ese básico de fondo de armario que terminará convirtiéndose en la chaqueta favorita para tus conjuntos diarios.

