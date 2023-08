Lidl pone a precio de saldo su nueva piscina hinchable que se puede montar en cualquier sitio por 21,99 €

No hay lugar a dudas que ir a la piscina es un plan imprescindible para sobrevivir a estas altas temperaturas. Sin embargo, no todos disponemos del tiempo y/o medios necesarios para ir a la municipal ni mucho menos, espacio suficiente para montar una particular en casa. Sin embargo, desde Lidl tienen claro que lo único que necesitamos para darnos un buen chapuzón es una terraza para colocar una piscina hinchable. La cadena alemana ha lanzado dos modelos diferentes por solo 21,99 euros.

Se trata de una piscina que dispone de reposacabezas para poder relajarse en el agua y ver las horas pasar con total comodidad. Asimismo, incluye una base muy resistente gracias a un sistema con dos cámaras de aire y una válvula de bloqueo para inflar y desinflar con mayor facilidad. Un diseño que también posee un porta bebidas con un diámetro de 7 cm que se adapta a cualquier termo y botella de tamaño estándar. La verdad es que es un producto bastante completo ya que tiene también parches para reparar posibles pinchazos.

Además, ha sido fabricada con PVC imperado en 2 formatos diferentes: hexagonal y rectangular con unas medidas de 202 x 186 x 46/60 cm y 202 x 151 x 46/60 cm, respectivamente. Ambas ideales tanto para que jueguen los más pequeños de casa como para que descansen los mayores.

Piscina hinchable.

Lo más sorprendente es su precio, y es que por alrededor de 20 euros puede ser tuya. No hay lugar a dudas que este producto de la cadena alemana va a sorprender tanto a niños como a mayores.

Por si fuera poco, la instalación de esta piscina hinchable es realmente sencilla. Solo se necesita una zona con suelo plano y despejado. Una vez inflada, se llena con agua, y ya estaría lista para usar. En cuestión de minutos, podrás disfrutar de un refrescante chapuzón en tu propio hogar.

A tenor de las valoraciones de los consumidores de Lidl, que le dan una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, se trata de una piscina ideal para este verano. Además, en la página web podemos apreciar comentarios como: "Buena calidad a un precio razonable", "Me encanta" o "Ideal para disfrutar desde casa".

