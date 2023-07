Polémica por la venta de un producto de limpieza de Lidl que parece un refresco: "Deben retirarlo"

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en una herramienta diaria y completamente necesaria para los ciudadanos. Además de servir para comunicarse y estar enterado de lo que ocurre en el mundo, lo cierto es que también se ha convertido en el epicentro de las polémicas que giran en torno a los temas candentes de la sociedad. En esta ocasión, Twitter se ha convertido en la protagonista de una polémica que afecta directamente a la cadena de supermercados Lidl.

La cadena alemana se ha convertido en los últimos tiempos en una de las grandes favoritas entre los consumidores. La variedad de sus productos, las ofertas y los bajos precios han sido algunos de los factores que la han convertido entre las preferidas del público. Sin embargo, en esta ocasión, se ha visto envuelta en una polémica tras una publicación en la que una usuaria exigía a la cadena retirar un producto que podría dar lugar a confusiones y provocar consecuencias muy negativas entre el público.

Se trata nada más y nada menos que de un producto de limpieza que se encuentra actualmente a la venta en estos supermercados. Y es que la cadena alemana ha causado un gran revuelo después de poner a la venta un artículo limpiador que se asemeja mucho a un refresco y que podría provocar que algunos consumidores la compraran pensando que se trata de una bebida.

Señores de @lidlespana, ¿como se puede vender un producto de limpieza con este formato? pic.twitter.com/frlMjrVAtH — JULIÁN RUIZ 🟥🟨🟪🔻 (@elyos68) July 7, 2023

Ha sido un usuario de Twitter quien ha iniciado la polémica. Por medio de un tweet, Julián preguntaba a la cadena de supermercados cómo era posible que se vendiera un producto de limpieza con ese formato. El texto iba acompañado de una imagen de los botes de limpieza colocados en un estante y con una estética y un color muy parecido al de una bebida.

El tweet poco a poco se fue viralizando y, finalmente, ha sembrado la polémica. En la actualidad, la publicación alcanza el millón de reproducciones y ha obtenido 5.580 'me gusta' y un gran número de comentarios. Entre las aportaciones del resto de usuarios, la mayoría reprochan lo mismo.

"El viernes lo vi en el Lidl de mi barrio y lo primero que pensé fue qué hacía un refresco de naranja en esas estanterías (unas estanterías negras con casas de bazar), me dio por leerlo y lo que solté fue: "veremos a ver si alguien no mete la pata"", explicaba uno de ellos. Otro usuario aseguraba que él mismo se confundió y, al verlo, lo primero que pensó fue que cómo podía ser posible que una bebida costara 4 euros. "Si los adultos nos confundimos, imagina un niño”, puntualizaba.

Otros, incluso, se han animado a contar algunas situaciones parecidas que han vivido con algunos de sus familiares. "No es coña, mi madre con demencia se bebió KH7 porque lo equivocó con zumos, me dijeron en el hospital que era más habitual de lo que pensamos. No me quiero pensar en un formato así", explicaba un usuario.

Además, entre las críticas, destaca la de un usuario que se ha dado cuenta de algo en lo que muy pocos han caído. Y es que, para más polémica, la etiqueta está en inglés. Un detalle que podría provocar aún más confusión entre los clientes.

FACUA responde a la polémica

Los comentarios y la viralización del tweet han llegado hasta el punto de que FACUA-Consumidores en Acción se ha pronunciado al respecto. La organización ha asegurado que no se pueden poner a la venta este tipo de artículos que pueden provocar confusiones entre el público, sobre todo entre los más pequeños.

"Efectivamente, no se pueden vender productos de limpieza con diseños de envases y colores de su contenido que los niños podrían confundir con alimentos. Deben retirarlo de inmediato", concluían.

