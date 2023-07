La OCU ya ha elegido los dos mejores gazpachos del supermercado: cuestan menos de 2 euros

El verano ya está aquí y uno de los productos más consumidos es, sin lugar a duda, el gazpacho y, aunque no es difícil elaborarlo, sí hay que dedicar un rato que muchos no disponemos. Por ello mismo, los gazpachos que venden ya hechos los diferentes supermercados son una buena opción para todos aquellos que no disponemos de medios ni buenas manos en la cocina. Su enorme popularidad ha hecho que el gazpacho prolifere sobre todo durante el periodo estival, y por ello la OCU ha analizado cuáles son los mejores de marca blanca de los diferentes supermercados.

Tras haber examinado 58 gazpachos, la Organización de Consumidores y Usuarios ha detectado dos gazpachos de marca blanca que sobresalen respecto al resto, uno de Lidl y otro de IFA, que se encuentra en cadenas de supermercados como Unide, Ahorramás o BM.

El primero de ellos es el gazpacho tradicional de Chef Select que podemos encontrar en los supermercados Lidl y que, según las valoraciones de OCU, ha obtenido 83 puntos sobre 100. Según explican desde la organización, se trata de un gazpacho con un olor que recuerda al gazpacho casero. La textura es ligeramente densa y tiene un sabor a verduras. El litro cuesta 1,55 €.

Mejores gazpachos.

Por su parte, el gazpacho tradicional Eliges del Grupo IFA se encuentra en la segunda posición con 80 puntos. Su precio es de 1,99 euros/litro y tiene color rojo intenso con pintas verdes, olor a verdura y fresca textura cremosa. Además, según informa la OCU tiene un sabor suave que deja un ligero regusto a zumo de tomate.

También te puede interesar...

-El locurón por las nuevas sandalias de Aldi que arrasan en el súper: cuestan 9,99 euros

-La locura en Mercadona por su gel exfoliante de fresa: el bote de 500 mililitros vale 2,50 euros

-Lidl vende el pijama que todo el mundo quiere para el verano: dos piezas y sólo cuesta 3,99 €

Sigue los temas que te interesan