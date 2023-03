El zapatero definitivo de Aldi: es extensible, fácil de almacenar y entran hasta 10 pares por 12,99 euros

Tener un mueble zapatero en tu casa es casi un imprescindible. Se trata de un mueble básico con el que poder guardar todo tu calzado, no sólo para tenerlo ordenado, si no también para tenerlo más limpio y que haya más higiene. Y a estas alturas sobra decir que Aldi es uno de los mejores supermercados para comprar este tipo de productos para casa. Un ejemplo de ello es este zapatero extensible, disponible por tan solo 12,99 euros.

La cadena alemana ha traído esta práctica solución para guardar todo tipo de calzado por un precio increíble. Se trata de dos estantes de acero con gran estabilidad gracias al armazón. La estantería tiene capacidad para hasta 10 pares de zapatos, con unas medidas de 107 x 36 x 22 centímetros.

Son todo ventajas, la cadena ofrece este zapatero en blanco, negro y color tierra. Olvídate de tener todo el calzado por ahí tirado; gracias a la cadena, podrás elegir tu zapato perfecto con tan solo echar un vistazo. Aparte de la elegancia y funcionalidad, que es evidente, este mueble te ayudará a encontrar la pieza ideal que combine con tu conjunto del día.

Zapatero extensible.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de esta estantería es muy sencillo, en tan solo unos minutos lo tendrás listo para su uso. No dudamos en que será pan comido.

También te puede interesar...

-El desatascador de marca blanca de Mercadona que no daña las tuberías: cuesta 1,60 euros

-Los dos detergentes que quitan mejor las manchas del vino, según la OCU: se compran en el súper

-El nuevo bombazo de Carrefour: pone a la venta dos sillas, un sillón y una mesa por 129 euros

Sigue los temas que te interesan