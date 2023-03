El delirio por el abrigo térmico de Decathlon: más de 2.000 comentarios positivos y al 50%

Pasar frío no está entre nuestras opciones, pero es cierto que muchas veces no nos queda otra que aguantar de la mejor manera. Aunque la bajada de temperaturas, por supuesto, no está en nuestras manos elegir la ropa más apropiada si lo está. Una de las opciones más populares es optar por la versión térmica como es el caso de este último lanzamiento de Decathlon. La cadena ha rebajado al 50% el abrigo térmico de la marca Dare 2B, tan solo cuesta 23,98 euros.

La verdad es que este tipo de prendas se han convertido en todo un imprescindible de invierno para lucir durante las 24 horas del día. Un ejemplo de ello es el abrigo impermeable de Decathlon que ha sido diseñado para soportar bajas temperaturas.

El abrigo que está disponible en 7 colores diferentes (azul, rosa, rojo, gris, azul marino, violeta y verde), se puede comprar de manera online o de forma presencial en la tienda más cercana por un precio increíble. Como es de calidad, resistente y térmico, se considera una prenda muy económica para las facilidades que ofrece.

Abrigo térmico.

Con él se podrá hacer todo tipo de desplazamientos y rutas de manera cómoda sin que se te olvide nada. Además, incluye capucha y dos bolsillos con cremallera para guardar los objetos personales sin que se dañen durante el trayecto.

Sin lugar a dudas, este es un producto que no puede faltar en la temporada de invierno. De hecho, los más de 22653 usuarios le han otorgado muy buenas puntuaciones: 4,51 estrellas sobre 5.

