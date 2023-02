La fiebre por la nueva estantería para zapatos de Lidl: es de tela y cuesta 27,99 euros

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Orden, limpieza, funcionalidad y elegancia, tres adjetivos que todo español desearía tener siempre en su hogar. Gracias a Lidl eso es posible, si hace poco ya lo consiguió con el mueble de imitación de roble; esta vez repite ocasión con esta estantería de tela para zapatos.

La cadena alemana ha traído esta práctica solución para guardar de forma limpia y sin polvo todo tipo de calzado e incluso ropa, por tan solo 27,99 euros. Se trata de unos estantes de tela con gran estabilidad gracias al armazón tensado de metal y los compartimentos reforzados.

La estantería tiene capacidad para hasta 16 pares de zapatos, y lo mejor de todo es que si se te queda pequeña tiene la posibilidad de ampliar con otra estantería encima, ocupando así menos espacio. Y sin olvidar que dispone de unos pies protectores para poder moverla por la casa sin dañar el suelo.

Estantería de tela.

Aunque solo está disponible en color negro, se trata de una estantería de lo más moderna y estilosa; combinará a la perfección con cualquier decoración y/o estilo.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de esta estantería es muy sencillo, gracias al sistema autoadherente y de encaje que dispone, la tendrás lista en cuestión de minutos. Además, viene inluido el libro de instrucciones, aunque no dudamos en que será pan comido.

