Carrefour tira la casa por la ventana con su nueva estantería: cuesta 90 €, más barata que en otros súper

¿El orden no es uno de tus puntos fuertes? ¿Tienes todo tirado por la casa? No pasa nada, no tienes por lo que avergonzarte; es un problema que ocurre en muchas casas. Por eso, Carrefour, aprovechando el inicio de año, ha puesto a la venta una estantería con cinco baldas a un precio inmejorable. Esta última novedad se suma a los cuchillos multiusos y la vajilla completa que también puedes encontrar en el supermercado.

Muchas veces, ya sea por falta de espacio, de dinero o incluso pereza por tener que montar el mueble, nos resistimos a comprar una estantería y terminamos con todo por ahí tirado; lo que implica desorden y poca higiene.

La nueva apuesta de Carrefour, disponible por 90 euros, tiene un diseño elegante y clásico. Además, es de madera contrachapada de calidad, lo que garantiza su robustez, durabilidad y larga vida útil. Cuenta con 5 compartimentos espaciosos y ofrece un amplio espacio donde guardar de forma organizada y al alcance de la mano revistas, libros, dispositivos multimedia y objetos decorativos.

Estantería madera.

Se trata de una estantería versátil, ya que también puede utilizarse como divisor de ambientes, lo que la hace ideal para colocarla en un recibidor u otra estancia de tu hogar. Además, su sencillo y rápido montaje facilitará su puesta en escena en cuestión de minutos.

La verdad que esta estantería lo tiene todo: y es que también está pensada para aquellos que tienen el espacio justo ya que tiene unas medidas de 45 x 24 x 159 centímetros (ancho x profundo x alto).

Si estás pensando en hacerte con una de ella, no olvides que tan solo está disponible de manera online ya que lo ofrece la empresa DaxedStore.

