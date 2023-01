Los caramelos mix de Mercadona que son "top" para los entrenadores: cuestan 1,15 euros

¿A quién no le apetece unos dulces a cualquier hora del día? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que resistir porque no son apropiados para nuestra dieta alimenticia? Hay días que lo único que nos puede alegrar es comer golosinas o algo que nos endulce el paladar; y Mercadona lo sabe. Por eso, la cadena española ofrece estos caramelos sin azúcares añadidos. No es la nueva ventresca de la cadena de Juan Roig, muy sana; pero algo es algo.

Como todos sabemos, cualquier dulce nos puede saciar el antojo, sin embargo, la mayoría de ellos cuentan con muy pocas características saludables. En esta ocasión, los caramelos de frutas recomiendan hasta los entrenadores ya que son más saludables que el resto, y lo mejor, es que tan solo cuestan 1,15 euros.

Una vez más, Mercadona demuestra que los amantes del dulce también pueden disfrutar de un capricho sin que esto afecte a su dieta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fran (@fran_trainner)

Tal y como revelan los valores nutricionales de este producto, se trata uno de los alimentos más saludables dentro de esta gama. Perfecto para darlo como premio a los más pequeños o simplemente saciar el gusanillo de cualquier persona.

Se vende en una bolsa que tiene un peso de 100 gramos y todo por un precio increíble. Así que no tardes en ir a por una bolsita antes de que se agote.

También te puede interesar...

-El nuevo bombazo de Carrefour: una colcha de cama muy elegante por 64,95 euros

-La locura por las sudaderas de Lidl con un descuento de 50 euros: ahora cuestan 29,99 €

-El peor supermercado para comprar carne, según la OCU: 22 puntos por debajo de la media

Sigue los temas que te interesan