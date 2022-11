La locura por el edredón reversible de Carrefour muy suave y con borreguito: cuesta 69 euros

Carrefour se ha vestido de invierno y tiene en su catálogo los productos imprescindibles para que no pases frío en tu hogar a un precio inmejorable: batas, mantas, zapatillas de estar por casa e incluso abrigos. Y, para completar toda esta colección, esta semana ha debutado con una novedad que no puede faltar en ninguna casa: un edredón reversible y suave que no querrás quitar de tu cama ni en verano.

El nuevo edredón de Carrefour es elegante, bonito y muy cómodo para que duermas cómodamente en tu casa. Te ayudará a descansar por las noches sin pasar frío y está diseñado con materiales duraderos y resistentes: 100% poliéster. Tiene unas medidas de 260 x 240 cm por lo que es ideal para poner en camas de 180 cm.

Es reversible para que puedas ponerlo como más te guste. Por un lado, es de color gris y cuenta con un tacto de velour muy suave y, por otro, tiene borreguito cuyo tacto es muy cálido y mullido. Se puede comprar de manera online o de forma presencial en el supermercado por el módico precio de 69 euros.

Edredón reversible.

Desde la propia cadena recomiendan lavarlo en seco a una temperatura máxima de 40 grados. Además, advierten de que no se puede ni planchar ni utilizar blanqueantes para que no se estropeen sus propiedades y te dure más.

