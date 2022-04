El mejor whisky del mundo entre 4.000: es más barato de lo que piensas y se compra en España

El whisky es fuente de felicidad por muchas razones. Al placer que supone tomarse una copa de este licor con sus correspondientes hielos hay que sumarle sus múltiples utilidades para cocinar. De hecho, uno de los platos más deliciosos que existen es el que junta los langostinos y la salsa de whisky. El whisky gusta tanto que hasta se estrenó una película cuyo título era simplemente ese, Whisky, y que encandiló a la crítica. Sin embargo, se tiene la creencia de que es muy caro, pero el elegido como mejor whisky del planeta es mucho más asequible de lo que pudiera parecer.

The International Wine and Spirits Competition es un concurso de vinos y licores que, desde 1969, cada año escoge al mejor del mundo en cada categoría. Fue fundado por el enólogo Anton Massel y goza de un gran prestigio en la industria. Este 2022 el ganador a mejor whisky ha superado los 95 puntos sobre 100 (condición indispensable para obtener la medalla de oro) y se trata de una marca escocesa.

Los expertos del jurado (productores, distribuidores, destiladores, etc.) han decidido que Tomatin Legacy, un whisky cuyo origen está en las Highlands escocesas, sea el ganador con una puntuación de 99 sobre 100. Casi nada. Tiene más mérito aún si se tiene en cuenta que ha competido con más de 4.000 bebidas alcohólicas procedentes de 90 países.

Tomatin Legacy

Tomatin Legacy Highland Single Malt Scotch Whisky 43% Vol. 0,7 l in Giftbox, pues esta es la referencia completa (nombre casi aristócrata, como no podía ser de otra forma) puede comprarse en España a través de Amazon. Tiene una gran relación calidad-precio: 27 euros no parecen demasiados si se comparan con los precios que tienen otras botellas de whisky con menos reconocimiento.

El jurado de The International Wine and Spirits Competition justificó así la decisión de premiar a Tomatin Legacy: "Los limones maduros con miel y el dulce de vainilla son sus notas características en nariz, mientras que un agradable sabor a pomelo fresco se muestra maravillosamente en el paladar creando un impulso soberbio. Fragante y complejo, tiene un final armonioso y persistente".

