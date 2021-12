El 94% de los niños prefiere su juguete favorito a las pantallas

Todos hemos tenido un juguete especial que ha marcado nuestra infancia, que ha sido un amigo y aún recordamos. Toys “R” Us da la bienvenida a la Navidad con un estudio infantil para recordarnos esa importancia que tienen los juguetes para los niños y animar a los padres a no dejar atrás la tradición de acompañar a sus hijos a la tienda para elegir sus juguetes interactuando con ellos. Una experiencia vital llena de emociones para padres e hijos en unas fechas tan importantes para los más pequeños y que no debe perderse.

El estudio, realizado entre niños de 5 y 10 años, muestra que los juguetes siguen siendo esenciales para ellos, y más en un tiempo tan especial como la Navidad. Además de divertirse con ellos, para los niños los juguetes no son meros objetos materiales, sino un amigo inolvidable que los acompaña en sus momentos más felices.

A pesar de las vacaciones y los planes familiares que ofrecen estas fechas, el 94% de los niños asegura que prefiere jugar con su juguete favorito frente a otras actividades, como usar la tablet o el móvil y ver la televisión.

ToysRus Conga Jirafa

No es de extrañar que el 46% de los niños afirma que lo mejor de la Navidad son los juguetes, solo por detrás de poder pasar más tiempo con la familia (80%), y por encima de las vacaciones (45%) y de los dulces y chucherías (27%). Es más, un 60% de los niños confiesa que se pondría “muy triste” o incluso “enfadado” si Papá Noel o los Reyes Magos no le trajesen juguetes este año. Y solo un 5,6% asegura que le daría igual.

“Hemos realizado este sondeo para mostrar a los padres hasta donde llega la ilusión de un niño por los juguetes y recordar a los adultos su importancia. En Navidad los niños lo tienen claro: quieren estar con su familia, pero no están dispuestos a renunciar a sus juguetes nuevos, porque forman una parte esencial en esta etapa de sus vidas”, explica Esteban Cabezas, director de marketing de Toys “R” Us. “Y les encanta visitar tiendas de juguetes, porque para ellos es toda una experiencia en sí misma, una fiesta y un plan perfecto en Navidad”, añade Cabezas.

ToysRus niños jugando

Sobre Toys “R” Us

Toys “R” Us España cuenta con una red de 49 establecimientos en España y 11 en Portugal, así como sus tiendas online y su plantilla ronda los 1.300 empleados. El primer establecimiento de Toys “R” Us en España se abrió en 1991 en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y 20 años después, en julio de 2011, inició la venta por Internet en nuestro país a través de la plataforma www.toysrus.es. Actualmente es el detallista con la oferta más amplia de juguetes en España y Portugal.

