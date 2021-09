Los mejores productos para la vuelta al cole 2021

Aunque las vacaciones de este año hayan llegado a su fin, la vuelta al cole también puede convertirse en un momento emocionante y divertido. Además de reencontrarse con los grupos de amigos, los pequeños pueden aprovechar esta oportunidad para estrenar algunos de los mejores productos con los que adentrarse en el nuevo año escolar: estuches de sus películas favoritas, bolígrafos y rotuladores de colores para darle un toque más especial a los apuntes, carpetas ecológicas…

El Corte Inglés ha lanzado una gran variedad de productos para la vuelta al cole entre los que encontrarás todos los artículos necesarios para equipar a los más pequeños. Con los productos que hemos seleccionado desde la redacción de El Español los niños comenzarán su primer día de clases con energía e ilusión. Para hacerte con ellos puedes acudir directamente a las tiendas físicas, visitar la página web de El Corte Inglés o descargar la App para descubrir las múltiples opciones que tienes a tu alcance, como el servicio de entrega en el día.

Y con el objetivo de ponértelo mucho más fácil, El Corte Inglés ofrece la oportunidad de financiar todos los productos de la vuelta al cole y disfrutar de una bonificación del 10% sobre el precio a consumir en muchos de los artículos hasta el 30 de septiembre. Esto es posible gracias a la 'Cuenta abierta Vuelta al Cole', con la que podrás hacer tus compras ahora y empezar a pagarlas a partir del 31 de octubre en 3 cuotas sin intereses TAE. A continuación seleccionamos algunos de los productos que van a necesitar tus hijos este curso y que podrás conseguir cómodamente.

Pack de 24 rotuladores Kids Couleur BIC

Ya sea para utilizarlos en la escuela o fuera de ella, este pack de rotuladores de agua es una idea fantástica para darle más color a sus creaciones. Los 24 rotuladores que forman parte de este pack han sido especialmente diseñados para niños mayores de 5 años. Su punta es muy resistente y ofrece la precisión suficiente para ayudar a los más pequeños a desarrollar sus habilidades. Aprovecha la promoción en papelería y llévate cuatro productos pagando solo tres.

Carpeta con 4 anillas de Warner Looney Tunes Folks

El estreno de Space Jam: A New Legacy ha revolucionado el verano de muchos de los seguidores de la banda Looney Tunes. Si tu hijo o hija es uno de ellos, esta carpeta de 4 anillas es ideal para guardar y ordenar los apuntes del próximo curso escolar. Las tapas son duras e impresas en acabado mate, en ellas podrás ver reflejados a cada uno de los personajes más populares. También podrás encontrar más productos de tus personajes favoritos de Marvel, Looney Tunes, y mucho más.

Calculadora Científica fx-82SPX II Casio

Para aquellos que van a empezar cursos superiores, como la ESO o el Bachillerato, recomendamos el uso de calculadoras científicas de calidad y que ofrezcan todas las funciones necesarias para facilitar la resolución de problemas y otros ejercicios matemáticos. La que te presentamos es de la marca Casio y es la mejor opción del mercado, ya que siempre es garantía de una calidad excepcional.

Pack de 6 marcadores fluorescentes Highlighter Grip Pastel BIC

Los apuntes son mucho más fáciles de memorizar y leer cuando utilizamos subrayadores de colores. El pack de 6 marcadores fluorescentes que te recomendamos a continuación es ideal para aquellos que prefieren darle un toque más colorido a sus anotaciones. Destacan especialmente por sus preciosos colores pastel. No te olvides y llévate 4X3 en productos de papelería.

Carpetabloc reciclada de 4 Anillas Ecoalf

Esta carpeta con 4 anillas está elaborada con cubiertas de cartón 100% reciclado post-consumo y cierre por goma elástica. Incluye un recambio de 100 hojas recicladas con 4 colores y en su tapa encontrarás impresa la frase ‘BECAUSE THERE IS NO PLANET B’ para concienciar a todo aquel que se fije en tus apuntes.

Cuaderno con espiral microperforado A4 de Oxford

Si en vez de utilizar un archivador con hojas para organizar sus apuntes prefieren un cuaderno de espiral, este de Oxford es uno de los más vendidos del momento. Sus hojas son ligeras y resistentes y, además, cuentan con agujeros para que también se puedan almacenar en una carpeta con anillas.

Mochila Para Portatil 14,1" Frost Gris

Para aquellos que quieran tener todo a mano sin renunciar a un estilo moderno y original, recomendamos esta mochila de Frost de color gris. Tiene el tamaño perfecto para que los estudiantes puedan llevar el ordenador portátil junto con libros, cuadernos y otros objetos personales. La base de la espalda es acolchada para que resulte mucho más cómoda de llevar.

Chándal de niños Boomerang

Este chándal es la mejor opción para que los pequeños puedan disfrutar de una mayor comodidad a la hora de jugar y moverse. Está compuesto por una sudadera de cuello rendondo con un estampado frontal y un pantalón largo con cintura elástica. Está fabricado a partir de algodón y poliéster, por lo que resulta agradable al tacto y proporciona una mayor calidez.

Zapatillas casual de niños Tensaur Adidas

Para que los pequeños estén mucho más cómodos a la hora de moverse, recomendamos las zapatillas Tensaur de Adidas. Destacan especialmente por su cierre seguro y cómodo, así los niños no correrán el riesgo de caerse por culpa de los cordones. La suela de goma es super resistente y segura y cuentan con un estilo deportivo con tres bandas a los lados que conquistará a cualquiera.

Abrigo azul guateado rombos de KIDS

La vuelta al cole es la oportunidad perfecta para adquirir prendas ideales para la llegada del frío. A continuación hemos seleccionado un abrigo de color azul oscuro con diseño de rombos que aporta un toque más elegante e ideal para el día a día. Cuenta con una cremallera de cierre frontal y una capucha para una mayor protección.

