El nuevo pantalón corto de Lidl que se agotará en horas: cuesta apenas tres euros de diferentes colores

Lidl, la cadena de supermercados alemana, sorprende todas las semanas a sus clientes con el lanzamiento de numerosas ofertas a un precio realmente económico. Con el verano de por medio, el supermercado piensa en todos los productos que serán necesarios para el día a día del consumidor, como la tabla de paddle surf o el equipo de boxeo que ha lanzado junto a la marca Adidas, fomentando así la diversión acompañada de un buen ejercicio físico.

Dentro de la colección "Moda Esmara verano" se encuentra el nuevo pantalón corto de chándal para mujer, disponible de manera online por tan solo 3,49 euros. A la venta en unos sencillos colores que combinan a la perfección con sus virales zapatillas características de la propia cadena.

Esta sección destinada a la moda femenina incluye: monos y vestidos, pantalón vaquero corto, faldas y pantalones de chándal, camisetas, ropa interior y zapatillas.

Pantalón de chándal

Está caracterizado por ser uno de los productos estrella de esta semana, con una cómoda cintura elástica y un tallaje apto para cualquier persona, desde la talla 38 hasta la 48.

Pantalón de chándal Lidl

Este modelo está a la venta en color amarillo, gris y negro, con 95% algodón. Su económico precio de 3,49 euros hace que destaque entre el resto de productos.

Se recomienda lavar a una temperatura máxima de 40º C, no usar ningún tipo de blanqueador y no lavarlo en seco.

Lidl también ha pensado en los diferentes gustos del consumidor, por eso también ha lanzado una falda para mujer con las mismas características y componentes que los pantalones.

Falda Lidl

Cómoda, con tejido transpirable suave y de fácil cuidado. Posee dos bolsillos laterales, cintura elástica y una cinta ajustable. Disponible en color gris y rosa a un precio de 3,99 euros.

