Risto Mejide, 51 años, sobre la vivienda: "Yo también soy propietario, pero intento empatizar con los inquilinos"

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LO ESENCIAL Las claves Risto Mejide defiende la necesidad de empatizar con los inquilinos y critica que muchos políticos legislen pensando como propietarios. El presentador señala un conflicto de intereses al destacar que los diputados del Congreso acumulan en conjunto más de 500 inmuebles. Según las declaraciones de bienes, el 85% de los diputados tiene propiedades, destacando casos con hasta 19 y 13 inmuebles. A pesar de contar con un patrimonio destacado y negocios consolidados, Mejide aclara que no es rentista y solo posee una segunda residencia.

El presentador de Todo es mentira entró en un álgido debate en una de las emisiones del programa cuestionando el patrimonio inmobiliario de los políticos que deben proteger al inquilino.

En medio de un clima convulso en materia de vivienda, Mejide denunció que quienes deben legislar sobre el sector son precisamente quienes poseen más propiedades.

Incluso admitió tener una vivienda en propiedad, pero argumentó que esto no supone un obstáculo para empatizar con quienes no pueden acceder al mercado: "Yo también soy propietario, pero intento empatizar con los inquilinos", afirmó.

Un debate por la vivienda

El debate se centró en los argumentos de Mejide y de la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, en la emisión del 13 de octubre, con la vivienda como tema central.

El presentador reconoció que es propietario, pero defendió que es preciso atender las necesidades de los arrendatarios y enfocar las normativas en ese objetivo. No obstante, argumentó que muchos políticos, a la hora de legislar sobre este asunto, se expresan como propietarios en lugar de como inquilinos.

En esa línea, sostuvo su argumento: "Los diputados que tienen que legislar sobre la vivienda poseen más de 500 viviendas", expresando que esto supone un conflicto de intereses a la hora de regular sobre los grandes tenedores.

A pesar de su situación económica, el presentador ya aseguró en otras emisiones que no es "rentista", sino que simplemente posee una segunda residencia.

¿Quiénes declaran más viviendas en el Congreso? 🤔 👉Mercedes Cantalapiedra, del PP: 19 👉Mercè Perea, del PSOE: 13 Helio Roque repasa los datos en #TEM13O https://t.co/iMDN8FmAL2 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 13, 2026

Según las declaraciones de bienes de los 350 diputados españoles, la cifra de más de 500 viviendas citada por Mejide refleja que al menos el 85% de los miembros del Congreso, 297 diputados, poseen inmuebles en propiedad.

De estos, se consideran grandes tenedores la diputada del PP Mercedes Cantalapiedra, con 19 pisos, y la socialista Mercè Perea, con 13 pisos.

El patrimonio de Risto Mejide

El presentador de Cuatro entiende el dinero como un medio para la libertad. A lo largo de su carrera ha fundado empresas que le han permitido lograr su independencia financiera.

Uno de sus principales negocios es la agencia de publicidad After, fundada junto a Marc Ros, que factura unos 11 millones de euros al año y cuenta con clientes como Mercadona, Naturgy o Agbar.

Actualmente reside en el barrio de Salamanca, en Madrid, y atribuye su éxito al trabajo constante y a la decisión de arriesgarse en sus emprendimientos.

Con ello, Risto Mejide se ha forjado un patrimonio destacado, insistiendo en que la verdadera riqueza consiste en no depender del dinero y mantener la libertad de elegir.