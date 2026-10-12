Venden una casa de pueblo en la provincia de Segovia. Idealista

Venden una casa de pueblo de 177 m² con patio de 60 m², 4 habitaciones y lista para vivir a hora y media de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una casa rústica de 177 m² en Losana de Pirón (Segovia) por 258.000 euros, ubicada a hora y media de Madrid y 10 minutos de Torrecaballeros. La vivienda, construida en 2011, cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, salón con chimenea, suelo radiante y un patio exterior de 60 m². Ofrece vistas a la Sierra de Guadarrama, acabados rústicos con techos de madera y suelo de barro, además de un sótano con cuarto de calderas. Existe la posibilidad de explotarla como alojamiento rural gestionado o destinarla a segunda residencia u hogar familiar.

En el centro del municipio segoviano de Losana de Pirón, en Torreiglesias, se ha puesto a la venta una singular casa rústica de pueblo por un precio de 258.000 euros: la vivienda suma 177 m² y se distribuye en dos plantas y sótano. Es una oportunidad estratégica, a solo 10 minutos de Torrecaballeros y a hora y media de Madrid.

El inmueble dispone de cuatro dormitorios y tres cuartos de baño completos. Su planta baja alberga un salón comedor con chimenea, cocina amueblada, aseo y dormitorio doble. Mientras, en el nivel superior destacan el dormitorio principal con baño privado tipo suite, gimnasio y terraza con vistas a la Sierra de Guadarrama.

En el exterior, la propiedad incluye un bonito patio de 60 m² con césped artificial y acceso directo desde la zona de estar, siendo una alternativa idónea como segunda vivienda, hogar familiar o proyecto a largo plazo.

Distribución del hogar

Construida en 2011, la casa destaca por la riqueza de sus materiales tradicionales, incorporando techos de madera y suelo de barro artesanal. Estas calidades aportan una cálida estética sin renunciar al bienestar moderno, lo que garantiza una excelente iluminación natural gracias a sus estancias soleadas y cuidada orientación.

En el apartado técnico, la casa cuenta con suelo radiante en la planta baja, alimentado por una caldera individual de gasóleo. A ello se suma una carpintería exterior de alta gama que asegura un óptimo aislamiento térmico. La finca también incluye un sótano sin terminar donde se sitúa el cuarto de calderas.

Para los inversores cuyo objetivo sea destinar la propiedad al sector turístico, se ofrece la posibilidad de asumir la explotación íntegra como alojamiento rural. Gracias a esta gestión, el propietario puede rentabilizar el inmueble sin necesidad de ocuparse de la operativa diaria del negocio.

Asimismo, la comercializadora pone a disposición un completo servicio postventa orientado a facilitar su instalación. Desde la ejecución de reformas y limpiezas hasta la gestión de mudanzas y alquileres, contando con soporte para operaciones inmobiliarias en Madrid.

Fachada del inmueble. Idealista

La distribución interior es sorprendentemente flexible. Dos de las habitaciones disponen de acogedores altillos, mientras que la habitación principal sorprende por su amplitud. Esta estancia permite designar zonas independientes para despacho, vestidor o gimnasio.

En el exterior, el patio privado constituye el espacio central para el ocio al aire libre, resultando ideal para ubicar una zona de comedor exterior o espacio de descanso. Su ubicación en Losana de Pirón combina tranquilidad, un entorno natural único junto a la montaña y excelentes conexiones con Segovia y Madrid.