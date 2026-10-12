Se buscan voluntarios para vivir gratis en una finca cerca de Madrid.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en una finca cerca de Madrid. Workaway

Sociedad

Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de Madrid en una finca con piscina natural a cambio de cuidar el jardín

Una pareja hispano-estadounidense ofrece alojamiento privado, comida y piscina a cambio de cuidar su parcela de 1.000 m².

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Una pareja busca voluntarios para alojarse gratis en su finca de 1.000 m² cerca de Nuevo Baztán (Madrid) a cambio de realizar tareas sencillas de jardinería.

El intercambio requiere un máximo de cuatro horas diarias de trabajo de lunes a viernes, e incluye habitación privada, todas las comidas y barbacoa.

La propiedad cuenta con una piscina natural, está a 45 minutos de la capital y se ubica a solo cinco minutos a pie de la parada de autobús.

La oferta está abierta a personas individuales, parejas, familias y nómadas digitales, ofreciendo además una oportunidad para practicar idiomas.

Una pareja multicultural afincada en Madrid busca voluntarios dispuestos a alojarse en su finca totalmente gratis: el único requisito es colaborar en tareas sencillas de jardinería. La propiedad, situada cerca de Nuevo Baztán y a solo 45 minutos de la capital, cuenta con una parcela ajardinada de 1.000 m² equipada con piscina natural.

La iniciativa está impulsada a través de la plataforma internacional de intercambio Workaway por Inés, profesora de idiomas, y Doug, ciudadano estadounidense jubilado y aficionado a la cocina. Los anfitriones ofrecen una habitación privada con cama doble, todas las comidas caseras y barbacoa en el jardín incluidas.

Las labores requeridas son ligeras y no superan las cuatro horas diarias de lunes a viernes, permitiendo descansar por las tardes y los fines de semana. Entre las tareas principales se encuentran recoger las hojas, cortar los arbustos, mantener la piscina y ofrecer ayuda general en el jardín, siempre en un ambiente colaborativo y supervisado.

Explotación de Cuenca que busca voluntarios.

El gran atractivo de la vivienda radica en su espacio exterior de 1.000 m², donde destaca su piscina biológica rodeada de vegetación y visitada por aves autóctonas. La propiedad también alberga dos perros muy sociables adoptados por la pareja. Por tanto, el lugar se convierte en un refugio tranquilo e ideal para amantes de la naturaleza y los animales.

A pesar de su ambiente rural, la residencia goza de una ubicación estratégica y bien comunicada con la red de transporte público. La parada de autobús más cercana se encuentra a solo cinco minutos a pie, con conexiones continuas hacia Madrid y Alcalá de Henares, a 30 minutos en coche.

Todo son ventajas

Más allá del alojamiento y la manutención, los propietarios fomentan una experiencia basada en el aprendizaje mutuo, la convivencia respetuosa y la práctica de idiomas.

Al ser Inés profesora de idiomas y dominar tanto el español como el alemán e inglés, la estancia supone una ocasión única para que los asistentes perfeccionen lenguas extranjeras mientras comparten conversaciones e historias en un entorno enriquecedor.

Algunos voluntarios salen contentos de la experiencia.

Algunos voluntarios salen contentos de la experiencia. Workaway

El perfil del anuncio está abierto a una gran variedad de colaboradores: desde personas individuales hasta parejas, familias e incluso nómadas digitales que deseen teletrabajar en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Además, la propiedad dispone de conexión a Internet.

La propuesta se consolida como una alternativa atractiva para disfrutar de la gastronomía local y del paisaje madrileño, combinando un estilo de vida consciente, la colaboración medioambiental y la cercana hospitalidad de los anfitriones sin gastos de estancia.