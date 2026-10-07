Casa rural a la venta en Fuente el Saz de Jarama. Yaencontre.com

Venden una casa rural de 223 m² con finca rústica de 2422 m², piscina, jardín y lista para vivir a 40 minutos de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende en Fuente el Saz de Jarama un chalet rústico reformado de 223 m² sobre una finca de 2.422 m² por 449.000 euros. La vivienda tiene cuatro dormitorios, dos baños, salón-comedor-cocina diáfano y dos estancias bajo cubierta con usos flexibles. La finca incluye piscina, jardín, pista hípica drenada, tres boxes para caballos, garaje, porche y espacios de almacenamiento. Cuenta con domótica, fibra óptica, 18 placas solares, batería de 10 kWh, pozo propio y está a unos 35-40 kilómetros de Madrid.

Encontrar una vivienda amplia, reformada y rodeada de naturaleza sin alejarse demasiado de Madrid es una posibilidad al alcance de quienes busquen una alternativa a la ciudad.

En Fuente el Saz de Jarama se vende un chalet rústico de 223 metros cuadrados construido sobre una parcela de 2.422 metros cuadrados, con piscina, jardín, pista hípica y diferentes espacios exteriores.

El inmueble está anunciado por 449.000 euros en el portal inmobiliario Yanencontre.com. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios y dos baños y fue reformada íntegramente en 2024.

Durante los trabajos se renovaron las instalaciones eléctricas, la fontanería, el saneamiento y los aislamientos, además de los acabados.

El resultado es una casa preparada para entrar a vivir sin necesidad de afrontar una nueva reforma.

Chalet rústico a la venta

La planta principal concentra las estancias principales de la vivienda. Dispone de cuatro habitaciones, vestidor, dos baños completos y una zona abierta que integra salón, comedor y cocina. Los grandes ventanales que llegan hasta el suelo permiten aprovechar la luz natural y ofrecen una conexión directa con la parcela.

La propiedad también cuenta con un espacio bajo cubierta dividido en dos estancias adicionales. Estas zonas pueden usarse como dormitorios de invitados, despacho, sala de ocio o almacenamiento, en función de las necesidades de los nuevos propietarios.

Entre sus equipamientos destacan los suelos de mármol, ventanas de aluminio con mosquiteras, cristales Climalit de dos centímetros y persianas eléctricas. La vivienda dispone además de aire acondicionado en todas las estancias, calefacción eléctrica y aislamiento integral en paredes, techos y suelo.

Uno de los aspectos diferenciales de esta casa se encuentra en su equipamiento tecnológico y energético. La propiedad incorpora un sistema de domótica compatible con wifi y Alexa, interruptores táctiles y fibra óptica.

También dispone de 18 placas solares, dos inversores y una batería con capacidad para almacenar hasta 10 kWh de energía. A ello se suma un pozo propio con depósito de reserva y el saneamiento conectado a la red municipal.

El exterior amplía todavía más las posibilidades de la finca. Además de la piscina, cuenta con una pista hípica con sistema de drenaje para evitar encharcamientos y facilitar su utilización durante todo el año. También dispone de tres boxes para caballos, garaje, porche y diferentes espacios de almacenamiento.

La vivienda se encuentra en Fuente el Saz de Jarama, municipio situado en la Cuenca Media del Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid. Está a unos 35-40 kilómetros del centro de la capital y el trayecto en coche ronda los 30-35 minutos, dependiendo del tráfico.

La localidad también cuenta con conexión mediante buses interurbanos con Madrid.

Además de la tranquilidad propia de un entorno rural, el municipio dispone de colegios, instalaciones deportivas, centro de salud, comercios y restaurantes. Una combinación que permite disfrutar de una finca con amplios espacios exteriores sin renunciar a la proximidad de la capital.