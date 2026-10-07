Óscar, un profesor español de primaria en Charlotte, Estados Unidos. YouTube - Fortfast WTF.

Óscar, profesor español en Estados Unidos: "Aquí los niños no quieren ser astronautas o futbolistas, quieren ser ricos"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar, profesor español en Charlotte, asegura que muchos niños en Estados Unidos aspiran principalmente a ser ricos y a emprender su propio negocio. Negocios y Administración es la carrera universitaria más popular en Estados Unidos, seguida de los estudios de salud y de Ciencias Sociales e Historia. El docente atribuye problemas de atención y la demanda de inmediatez al uso excesivo de pantallas y móviles entre los alumnos. Óscar denuncia faltas de respeto hacia docentes, agravadas en su caso por ser inmigrante, y reclama que las familias asuman su papel educativo.

¿Qué es el éxito? No existe una única respuesta correcta. Sin embargo, en Estados Unidos hay un pensamiento bastante unitario al respecto. "Aquí los niños no quieren ser astronautas o futbolistas, de mayores quieren ser ricos", explica Óscar, profesor español en Charlotte.

En una entrevista para el canal de YouTube de Fortfast WTF, el maestro de primaria considera que en el país estadounidense "hay un problema con las metas en la vida". Los datos respaldan su experiencia en las aulas.

Y es que la carrera académica más popular en Estados Unidos es la de Negocios y Administración, según los registros del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES).

El segundo ámbito universitario más cursado es el de la salud, seguido de las Ciencias Sociales e Historia. Sin embargo, Óscar destaca el espíritu emprendedor de sus alumnos, muchos de los cuales quieren abrir su propio negocio.

Bajo su punto de vista, la raíz del problema radica en el uso descontrolado de la tecnología: "Tanta pantalla y tanto móvil, ya se han frito la cabeza y muchos son incapaces de centrarse durante 20 segundos".

Además, expone que la cultura estadounidense inculca a los niños que todo debe ser instantáneo: "Tiene que ser todo ya, rápido y en la mano". Todo ello termina en "problemas de adultos en cuerpos de niños pequeños".

"Actúan como adultos, hablan como tal para sentirse muy mayores, pero en cuanto pasa algo lloran porque siguen siendo niños", apunta el profesor de 25 años.

Faltas de respeto en las aulas

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, Óscar afirma que el clima en clase se fue volviendo más hostil por su condición de inmigrante. "Un niño me llegó a decir: ¿Por qué te voy a respetar si eres extranjero?", relata.

"He visto a profesores acabar una clase e irse al baño a llorar", confiesa.

Finalmente, reflexiona alrededor de la importancia de inculcar valores fuera de la escuela: "Nosotros no podemos tomar el rol de educar a los hijos por los padres".

"Es muy difícil dejar huella en un sistema en el que la educación es secundaria y la figura del profesor está completamente banalizada y desvirtuada", concluye Óscar.

Las carreras universitarias más populares en España

En España, la opción universitaria más popular es la misma que la de Estados Unidos. Tal como reflejan los datos del Ministerio de Universidades, Administración y Dirección de Empresas (ADE) es el grado más popular en nuestro país.

No obstante, las carreras que van justo detrás poco tienen que ver con las del otro lado del charco. En este sentido, el podio lo cierran Derecho y Psicología.