Muere Maricarmen, última hora en directo | Reacciones de Pedro Sánchez, el Sindicato de Inquilinas y protestas en Madrid

El Sindicato de Inquilinas ha confirmado la muerte de Maricarmen a los 87 años, tan solo dos semanas después de ser expulsada de su hogar en Madrid.

En un comunicado, el Sindicato lamentó que el histórico acuerdo alcanzado para permitirle regresar a su piso llegara "demasiado tarde".

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid: "Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen. Su legado nos hace luchar con más fuerza".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia".

El desahucio de Maricarmen en Madrid

El desalojo convirtió a la anciana en un símbolo de la crisis de la vivienda en la capital. La mujer habitaba desde hacía 71 años en un inmueble con contrato de renta antigua en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.

Tras la adquisición del edificio por parte de una firma inmobiliaria, la subrogación legal quedó extinta y la propiedad demandó una subida del alquiler inasumible para su pensión.

Posterior al desahucio, el Sindicato informó de que la mujer tuvo que ser ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid con un estado de salud muy delicado.