Muere Maricarmen, última hora en directo | Reacciones de Pedro Sánchez, el Sindicato de Inquilinas y protestas en Madrid
Maricarmen Abascal, de 87 años, ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón, 14 días después de ser desahuciada de la vivienda en la que residía en Madrid.
Maricarmen muere 14 días después de su desahucio: el Sindicato de Inquilinas lo vincula al "proceso torturante"
El Sindicato de Inquilinas ha confirmado la muerte de Maricarmen a los 87 años, tan solo dos semanas después de ser expulsada de su hogar en Madrid.
En un comunicado, el Sindicato lamentó que el histórico acuerdo alcanzado para permitirle regresar a su piso llegara "demasiado tarde".
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid: "Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen. Su legado nos hace luchar con más fuerza".
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia".
El desahucio de Maricarmen en Madrid
El desalojo convirtió a la anciana en un símbolo de la crisis de la vivienda en la capital. La mujer habitaba desde hacía 71 años en un inmueble con contrato de renta antigua en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
Tras la adquisición del edificio por parte de una firma inmobiliaria, la subrogación legal quedó extinta y la propiedad demandó una subida del alquiler inasumible para su pensión.
Posterior al desahucio, el Sindicato informó de que la mujer tuvo que ser ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid con un estado de salud muy delicado.
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"Maricarmen se va, pero la lucha sigue"
Los participantes corean durante la marcha consignas como "Maricarmen se va, pero la lucha sigue" y "En nuestra lucha, Maricarmen vive", en homenaje a la mujer fallecida este miércoles.
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Los acampados corean consignas durante el recorrido
Los participantes en la movilización avanzan por las calles de Madrid con pancartas y consignas en recuerdo de Maricarmen y en defensa del derecho a la vivienda.
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Cientos de acampados en Sol: "Maricarmen tiene que ser la última víctima del sistema"
Los participantes en la acampada de la Puerta del Sol han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados tras conocer el fallecimiento de Maricarmen. Durante la movilización, los manifestantes reclaman que su caso sirva para impulsar cambios en materia de vivienda.
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Maricarmen pidió desde el hospital que continuaran la lucha
Durante su ingreso en el Gregorio Marañón, Maricarmen envió un mensaje a los acampados en Sol en el que les pidió que siguieran luchando y defendieran lo que consideraban suyo.
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Carlos Cuerpo: "Hay noticias que te dejan un nudo en el estómago"
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de Maricarmen: "Hay noticias que te dejan un nudo en el estómago. Todo mi cariño a los familiares y amigos de Maricarmen. Descanse en paz."
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La Policía blinda el Congreso mientras los manifestantes de Sol avanzan hacia la Cámara
La Policía ha desplegado un dispositivo de seguridad en los alrededores del Congreso de los Diputados mientras los manifestantes concentrados en Sol se desplazan en masa hacia la Cámara.
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El PSOE Madrid: "Qué noticia tan triste"
El PSOE de Madrid ha enviado sus condolencias a los allegados de Maricarmen tras conocerse su fallecimiento: "Desde el PSOE de Madrid queremos trasladar todo nuestro cariño a los seres queridos de Maricarmen. Qué noticia tan triste. DEP."
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Arcadi España, ministro de Hacienda, lamenta la muerte de Maricarmen
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen, a quien ha definido como un "símbolo incansable de la lucha por la vivienda digna". También ha trasladado su pésame a su familia y seres queridos.
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María Jesús Montero se pronuncia tras la muerte de Maricarmen
Ha fallecido Maricarmen. Tenía 87 años y había sido desahuciada de la casa en la que vivió durante 70 años. Hoy debería ser un día para el respeto, para acompañar a su familia y para reflexionar como sociedad sobre lo que nunca debería volver a ocurrir. Pero precisamente hoy hemos conocido que el concejal de Vivienda del PP de Benalmádena la ha insultado de manera miserable. Pedir perdón es necesario, pero no siempre es suficiente. Quien tiene la responsabilidad pública de garantizar el derecho a la vivienda no puede insultar y humillar de esa manera a una mujer que acababa de perder su casa. El alcalde de Benalmádena debe cesarlo de inmediato. Maricarmen es el símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que exige que la vivienda vuelva a ser, por encima del negocio y la especulación, un derecho. Hoy Maricarmen ya no está. Que su nombre nos recuerde que detrás de cada desahucio no hay un expediente. Hay una vida. Mi cariño a su familia y a todas las personas que la acompañaron y lucharon junto a ella.— María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 7, 2026
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Andrea Ropero recuerda la última foto de Maricarmen antes de su desahucio
La periodista Andrea Ropero ha compartido una fotografía que tomó de Maricarmen hace 15 días, minutos antes de que fuera desahuciada de su vivienda: "Malditos desahucios. Qué dolor y qué impotencia más grande. Maricarmen, gracias por tu lucha y por tu ejemplo 💔".
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Ione Belarra: "Mari Carmen no ha muerto, la han asesinado"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra los responsables que, a su juicio, están detrás de la situación de Maricarmen: "Mari Carmen no ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron". Belarra ha añadido: "Que su memoria sirva para que caiga de una vez el negocio de la vivienda en este país."
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Maricarmen muere 14 días después de su desahucio
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Minuto de silencio en Sol
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Alberto Garzón vincula la muerte de Maricarmen con el "desgaste" sufrido
El exministro de Consumo Alberto Garzón ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen y ha relacionado su muerte con el desgaste que, a su juicio, ha sufrido durante los últimos años: "Es imposible desligar este triste hecho del desgaste que ha sufrido durante estos años (y estas semanas) por culpa de un sistema capitalista que antepone el rentismo de unos pocos al derecho a la vivienda de todos. Descansa en paz".
Lamentablemente ha fallecido Maricarmen, y es imposible desligar este triste hecho del desgaste que ha sufrido durante estos años (y estas semanas) por culpa de un sistema capitalista que antepone el rentismo de unos pocos al derecho a la vivienda de todos. Descansa en paz.— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 7, 2026
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Isabel Rodríguez lamenta el fallecimiento de Maricarmen
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado la muerte de Maricarmen y ha trasladado sus condolencias a quienes la acompañaron durante su lucha: "Lamento profundamente la muerte de Maricarmen. Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final."
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Óscar López recuerda la "valentía y dignidad" de Maricarmen
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dedicado un mensaje a Maricarmen tras su fallecimiento: "Descanse en Paz, Maricarmen. Para la historia quedan su valentía y dignidad. Ojalá su ejemplo ayude a este país a seguir avanzando."
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Juan Carlos Monedero carga contra los "fondos buitre" tras la muerte de Maricarmen
El exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero ha criticado a los fondos de inversión tras el fallecimiento de Maricarmen y ha escrito: "Los buitres son más decentes que los fondos buitres. Unos esperan pacientemente la muerte y estos otros la promueven". En su mensaje, también ha deseado que quienes, a su juicio, se benefician del sufrimiento ajeno "no tengan descanso".
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Armengol traslada su cariño a la familia de Maricarmen
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de Maricarmen tras su fallecimiento: "Todo mi cariño a la familia de Maricarmen, a sus amigos y a todas las personas que hoy sienten profundamente su pérdida. Un abrazo enorme en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz".
Todo mi cariño a la familia de Maricarmen, a sus amigos y a todas las personas que hoy sienten profundamente su pérdida. Un abrazo enorme en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz.— Francina Armengol (@F_Armengol) October 7, 2026
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Los acampados en Sol inician una marcha hacia el Congreso
Los acampados en la Puerta del Sol han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen.
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Marta Flich: "La mujer que ha retratado a los mediocres"
La presentadora Marta Flich ha dedicado un mensaje a Maricarmen tras conocerse su fallecimiento: "La mujer que nos enseñó que la fragilidad no es debilidad y que consiguió lo impensable. La mujer que ha retratado a los mediocres".