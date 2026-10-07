Muere Maricarmen: última hora, en directo | Fallece a los 87 años, 14 días después de ser desahuciada en Madrid
Maricarmen Abascal, de 87 años, ha fallecido 14 días después de ser desahuciada de la vivienda en la que residía en Madrid.
Maricarmen muere 14 días después de su desahucio: el Sindicato de Inquilinas lo vincula al "proceso torturante"
El Sindicato de Inquilinas ha confirmado que Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid hace 14 días, ha fallecido a los 87 años.
"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde", aseguran en un comunicado.
Maricarmen Abascal se convirtió en un símbolo de la crisis de la vivienda en Madrid tras ser ejecutado su desahucio.
La anciana llevaba residiendo 71 años en un piso de renta antigua en la calle Alcalde Sainz de Baranda (distrito de Retiro).
Tras la compra del inmueble por parte de una empresa inmobiliaria, se extinguió legalmente la subrogación del contrato y la propiedad exigió un incremento de la renta que resultaba inasumible con su pensión.
El desalojo definitivo se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2026 mediante un fuerte dispositivo policial y entre intensas protestas del Sindicato de Inquilinas y vecinos.
Tras su desahucio, el Sindicato comunicó que Maricarmen se encontraba en el Hospital Gregorio Marañón y en un "estado de salud muy precario".
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Jordi Évole se pronuncia tras la muerte de Maricarmen
A ver a qué vecino de Maricarmen entrevistan hoy. O a qué empresario inmobiliario desenfocan esta noche. Medios buitre Medios carroñeros Gracias Maricarmen por tu ejemplo. https://t.co/Itt2ALhL3k— Jordi Évole (@jordievole) October 7, 2026
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Macarena Olona: "La han utilizado y seguirán haciéndolo después de muerta"
Macarena Olona se ha pronunciado tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen. La exdiputada ha lamentado su muerte y ha cuestionado el uso de su caso: "Ha fallecido. Y es un drama. La han utilizado y seguirán haciéndolo después de muerta. Descanse en Paz".
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Compromís se pronuncia sobre la muerte de Maricarmen
La ràbia és indescriptible. Maricarmen, la teua lluita no mor. Has sigut l’espurna que ha despertat tota una societat. Els desnonaments maten. I és hora que la por canvie de bàndol.— Compromís (@compromis) October 7, 2026
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Mónica García reacciona al fallecimiento de Maricarmen
Descansa en paz, Maricarmen. Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino.— Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 7, 2026
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Pepe Álvarez se pronuncia tras la muerte de Maricarmen
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reaccionado tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen, cuyo caso había generado una gran repercusión en las últimas semanas.
Ha muerto Maricarmen. Por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma. Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa. https://t.co/5CxMb3SoiP— Pepe Álvarez (@SG_UGT) October 7, 2026
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El caso que puso el foco en la vivienda
La situación de Maricarmen había adquirido notoriedad en los últimos días y se había convertido en uno de los casos más visibles del debate sobre el acceso a la vivienda.
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Todavía se desconoce la causa de la muerte
Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento de Maricarmen, que ha muerto este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años.
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El Sindicato de Inquilinas ya avisaba de su delicado estado de salud
"Desde que se produjo el desahucio está en un estado de salud muy precario y esperamos que se pueda recuperar y pronto vuelva a su casa".
Así lo dio a conocer Sergio Hurtado, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a los medios este miércoles en los juzgados con motivo de la audiencia previa a Alquiler Seguro a causa del cobro indebido de honorarios.
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Gabriel Rufián reacciona a la muerte de Maricarmen
Qué hijos de puta. https://t.co/IxvDLpxxfv— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 7, 2026
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Ingresó tras el desahucio
La mujer, de 87 años, permanecía ingresada en el Gregorio Marañón, donde finalmente ha fallecido este miércoles.
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Maricarmen ha fallecido en el Gregorio Marañón
Maricarmen ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 14 días después de ser desahuciada de su vivienda.
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Comunicado oficial del Sindicato de Inquilinas
Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen.
El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante.
Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto.
Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".
Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste.
Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste.
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Fallece Maricarmen a los 87 años
El Sindicato de Inquilinas ha confirmado el fallecimiento de Maricarmen y ha informado de que la mujer, de 87 años, murió 14 días después de ser desahuciada de su vivienda en Madrid.