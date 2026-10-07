Muere Maricarmen: última hora, en directo | Fallece a los 87 años, 14 días después de ser desahuciada en Madrid

El Sindicato de Inquilinas ha confirmado que Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid hace 14 días, ha fallecido a los 87 años.

"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde", aseguran en un comunicado.

Maricarmen Abascal se convirtió en un símbolo de la crisis de la vivienda en Madrid tras ser ejecutado su desahucio.

La anciana llevaba residiendo 71 años en un piso de renta antigua en la calle Alcalde Sainz de Baranda (distrito de Retiro).

Tras la compra del inmueble por parte de una empresa inmobiliaria, se extinguió legalmente la subrogación del contrato y la propiedad exigió un incremento de la renta que resultaba inasumible con su pensión.

El desalojo definitivo se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2026 mediante un fuerte dispositivo policial y entre intensas protestas del Sindicato de Inquilinas y vecinos.

Tras su desahucio, el Sindicato comunicó que Maricarmen se encontraba en el Hospital Gregorio Marañón y en un "estado de salud muy precario".