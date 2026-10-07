El farmacéutico y divulgador José Vélez García-Nieto recupera en Anhelado Madrid el personaje de Margarita de Borbón.

Margarita de Borbón y Parma, la mujer que pudo ser reina de España: olvidada durante más de 130 años

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LO ESENCIAL Las claves La novela histórica «Anhelado Madrid / La reina que pudo ser», de José Vélez García-Nieto, recupera la figura de Margarita de Borbón y Parma, relegada del relato histórico durante más de un siglo. Margarita, hija de los duques de Parma, se casó con Carlos de Borbón y Austria-Este, pretendiente carlista al trono como Carlos VII, y fue considerada reina consorte por los carlistas durante la Tercera Guerra Carlista. La obra retrata a una mujer leal y comprometida, marcada por las derrotas y el anonimato, en una España del siglo XIX atravesada por pobreza, tensiones políticas y guerras civiles. Publicada por Ediciones Vitruvio, la novela convierte Madrid en símbolo de esperanza y futuro y fue presentada en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Una mujer relegada durante más de un siglo a los márgenes del relato oficial, una España marcada por las guerras carlistas y un Madrid convertido en símbolo de aspiración y esperanza.

Estos son algunos de los ingredientes de Anhelado Madrid / La reina que pudo ser, la nueva novela histórica de José Vélez García-Nieto.

La obra, publicada por Ediciones Vitruvio, rescata la figura de Margarita de Borbón y Parma, una mujer cuyo nombre ha quedado prácticamente borrado del relato histórico y que el autor sitúa ahora en el centro de su narración.

Una figura olvidada por la Historia

Nació en Lucca, Italia, el 1 de enero de 1847, como hija de Carlos III, duque de Parma, y Luisa de Borbón.

Su historia quedó ligada a España cuando se casó con Carlos de Borbón y Austria-Este, pretendiente carlista al trono de España, bajo el nombre de Carlos VII, durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

A partir de ese matrimonio, Margarita fue considerada por los carlistas como reina consorte de España, aunque nunca llegó a reinar de manera efectiva.

La obra presenta a la protagonista como la candidata a un reino -España- que para ella resultaba lejano y desconocido. Pero, más allá de su dimensión histórica, el texto se detiene en la mujer que existe detrás del personaje.

El autor reivindica su carácter animoso, leal y comprometido, pero también marcado por las derrotas, las dificultades y el anonimato.

El contexto es el de un país atravesado por la pobreza, las tensiones políticas y las guerras civiles. Un escenario de inestabilidad en el que las aspiraciones individuales chocan constantemente con las circunstancias históricas.

Madrid, el comienzo de una nueva vida

El título de la novela no es casual. Madrid representa mucho más que una ciudad. Es un lugar anhelado y casi inaccesible para la protagonista, pero también un emblema de superación y futuro.

Vélez García-Nieto reconstruye ese Madrid desde una mirada literaria que combina historia, memoria y costumbrismo. Una ciudad que, pese a las dificultades y a las limitaciones de la época, empezaba también a imaginar nuevos caminos.

De la farmacia a la literatura

La novela está firmada por José Vélez García-Nieto, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada durante años al ámbito farmacéutico, la divulgación sanitaria y la comunicación.

Su faceta como profesional sanitario convive con una vocación literaria, reflejada en una obra marcada por la curiosidad histórica y el interés por retratar a las personas dentro de su contexto social.

Entre sus referentes se encuentran autores como Charles Dickens, Benito Pérez Galdós y Armando Palacio Valdés, escritores que hicieron de la literatura una herramienta para retratar las sociedades de su tiempo, sus desigualdades y sus contradicciones.

Esa influencia también está presente en Anhelado Madrid, que utiliza el pasado para contar una historia de conflictos y aspiraciones.

La novela fue presentada en Sevilla, en el Círculo Mercantil e Industrial, en un acto en el que participaron Esteban Moreno Toral, presidente de la Fundación Farmacéutica Avenzoar; Trinidad Pérez Ballester, directora de la galería de arte Sala Patricio; y Pablo Méndez Jaque, responsable de Ediciones Vitruvio.

Durante la presentación se puso el foco en la dimensión humana de la obra y su capacidad para hablar de los deseos y anhelos que definieron la historia de Margarita de Borbón.

Con esta novela, José Vélez García-Nieto vuelve la mirada al siglo XIX para recuperar una figura femenina poco conocida y reconstruir, desde la literatura, una historia que permaneció durante años en segundo plano.

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