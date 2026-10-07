Ildefonso Ruiz, funcionario de Correos, señala que votar por correo es seguro, aunque existe la posibilidad de amaño. Ildefonso Ruiz.

Un funcionario de Correos con 25 años de experiencia: "El voto por correo es seguro, pero el fraude es posible igualmente"

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LO ESENCIAL Las claves Ildefonso Ruiz, funcionario de Correos con 25 años de experiencia, sostiene que cambiar el voto de quien ya ha votado por correo es prácticamente imposible. Advierte, sin aportar pruebas de que ocurra, de un posible fraude basado en emitir votos por correo a nombre de abstencionistas habituales identificados mediante el censo. Según Ruiz, pequeñas alteraciones en mesas concretas podrían influir en la asignación del último escaño de una provincia sin requerir un volumen masivo de votos. Recomienda votar presencialmente cuando sea posible y reducir la abstención, ya que el voto por correo puede ser decisivo en resultados muy ajustados.

Las elecciones generales del 29-N están a la vuelta de la esquina y miles de electores tendrán que ejercer su derecho a voto por correo. Ante la duda de si es posible o no un pucherazo, Ildefonso Ruiz, funcionario de Correos con 25 años de experiencia, nos ilustra en el tema.

"Votar por correo es seguro", afirma en un hilo en X (antes Twitter). "La posibilidad de que tú votes por correo y te cambien el voto es prácticamente nula", apunta. Sin embargo, advierte que hay otra fórmula para amañar el voto por correo.

Esta no se centra en las personas que toman parte en las elecciones, al contrario. El posible fraude, según Ruiz, está en los ciudadanos que suelen abstenerse de votar: "Si tienes el censo electoral, sabes el porcentaje de abstención y los nombres y apellidos de quién no vota".

Según el funcionario, el Gobierno de Pedro Sánchez conoce los datos precisos del censo electoral. Así, el amaño "consiste en cruzar los datos de los abstencionistas históricos y desde Correos, generar votos por correo a su nombre".

Bajo su punto de vista, no haría falta hacerlo de forma masiva, bastaría con introducir en cada mesa una proporción de votos suficiente para alterar los escaños de cada provincia. "No se trata de inundar las mesas, sino de pequeñas alteraciones que pasan desapercibidas", expone.

🚨 VOTO POR CORREO 🧵 Como trabajador de @correos con 25 años de experiencia gestionando voto por correo os explico que hay de cierto y de mito sobre la seguridad del sistema del voto por correo. Por favor lee y retuitea 👇🏻 — Ilde Ruiz Padilla (@ilderuizpadilla) October 6, 2026

¿Y si ese ciudadano que no suele votar decide hacerlo y hay dos votos? Ruiz se imagina el escenario: "Quedará como una anécdota más entre las incidencias del día para la presidencia de la mesa, el típico listillo que ha querido votar dos veces".

No obstante, el funcionario reconoce que no tiene pruebas de que se esté intentando un fraude electoral con este sistema, "pero conocer cómo funciona y advertir de los riesgos puede evitar la tentación de cometerlo y en su caso detectarlo".

¿Cómo evitar el fraude del voto por correo?

En primer lugar, Ildefonso Ruiz recomienda votar siempre presencialmente, en la medida de lo posible. "A menor porcentaje de voto por correo, más dificultad para introducir votos fraudulentos", explica.

Por otro lado, aconseja evitar el abstencionismo: "Si conoces a alguien que no vota nunca, intenta que el 29-N vaya a votar, aunque sea en blanco; porque a menos abstención, menos pucherazo", concluye.

La importancia del voto por correo

El voto por correo siempre se suma a las urnas cuando termina la jornada electoral. Al ser una cantidad pequeña de votos, puede ser decisivo para la otorgación del último diputado de cada provincia.

Ildefonso Ruiz pone como ejemplo las últimas elecciones generales de 2023. En estas hubo escaños que se fueron de un partido a otro por muy pocos votos de diferencia. Por ejemplo, por la provincia de Girona, el PP no sumó un diputado por tan solo 363 votos.