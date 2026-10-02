A partir del 9 de octubre: el puente laboral y escolar que confirma el BOE y solo se verá en una comunidad autónoma

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad Valenciana encadenará cuatro días de descanso, del viernes 9 al lunes 12 de octubre de 2026. El 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, figura en el BOE como festivo autonómico para Alicante, Castellón y Valencia. El puente une el festivo valenciano con el fin de semana y el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. El calendario escolar valenciano también declara no lectivos el 9 y el 12 de octubre, con posibles días locales adicionales según el municipio.

El calendario de octubre deja una situación especialmente favorable para los trabajadores y estudiantes de la Comunidad Valenciana.

A partir del viernes 9 de octubre, quienes residan en Alicante, Castellón o Valencia tendrán por delante cuatro días consecutivos sin actividad laboral o lectiva, gracias a la coincidencia de un festivo autonómico con el fin de semana y la Fiesta Nacional de España.

El primer día del puente será el viernes 9 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Comunidad Valenciana.

El festivo aparece recogido en la relación oficial de fiestas laborales para 2026 publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), con carácter de fiesta de comunidad autónoma.

A esta jornada le seguirán el fin de semana conformado por el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. De ese modo, el descanso se prolongará hasta el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que será festivo en todo el territorio nacional.

Así, el calendario permite encadenar cuatro días consecutivos de descanso, del viernes 9 al lunes 12 de octubre, sin necesidad de solicitar un día libre adicional.

En otras comunidades autónomas, el 9 de octubre no figura como festivo autonómico, por lo que el periodo de descanso asociado al 12 de octubre queda limitado al fin de semana y el lunes festivo, siempre que el trabajador tenga esos días libres.

También afecta al calendario escolar

La coincidencia no se limita al ámbito laboral. El calendario escolar de la Comunidad Valenciana para el curso 2026-2027 establece expresamente el 9 de octubre como día festivo, al igual que el 12 de octubre.

Por tanto, los centros educativos de la región no tendrán actividad lectiva durante esas dos jornadas.

La Generalitat señala además que los ayuntamientos pueden establecer hasta tres días no lectivos de carácter local, por lo que el calendario concreto puede incorporar jornadas adicionales dependiendo del municipio.

De ese modo, la clave de este macro puente está en el carácter autonómico del 9 de octubre, festivo exclusivo de la Comunidad Valenciana. El BOE lo recoge específicamente como Día de la Comunitat Valenciana, mientras que el 12 de octubre aparece como Fiesta Nacional de España.

El resultado es un periodo de cuatro jornadas consecutivas de descanso para quienes trabajan o estudian en la Comunidad Valenciana: viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Una combinación del calendario que, en 2026, convierte este festivo autonómico en una prolongación del puente nacional del 12 de octubre.