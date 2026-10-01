Juan Jesús, alcalde de un pueblo de 1.034 habitantes: "Creamos ayudas a la natalidad para que la gente venga"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Alfarnate, Juan Jesús, impulsa ayudas a la natalidad y a nuevos autónomos para atraer familias y fijar población en el municipio. El municipio de Alfarnate, con 1.034 habitantes, ha logrado estabilizar su población tras años de descenso, gracias a viviendas asequibles y medidas municipales. Se han acondicionado espacios para teletrabajadores, facilitando que quienes trabajan a distancia puedan instalarse en el pueblo. Alfarnate ofrece servicios como colegio, guardería, gimnasio, biblioteca y piscina, y se encuentra a 40 minutos de Málaga capital.

Juan Jesús tiene 33 años y lleva seis al frente de Alfarnate, un pequeño municipio situado en la alta montaña de Málaga que ronda los 1.000 habitantes.

Llegó a la política municipal con apenas 23 años, recién terminada la carrera de Derecho, y comenzó como concejal durante cuatro años antes de dar el salto a la alcaldía. Durante buena parte de su mandato ha sido, además, el alcalde más joven de la provincia de Málaga.

Ahora, uno de sus principales objetivos al frente del Ayuntamiento es mantener la población y facilitar que nuevas familias se instalen en el municipio. Alfarnate atravesó durante años un periodo de importante pérdida de habitantes, aunque, según explica el alcalde, la cifra se ha estabilizado en los últimos tiempos.

En la actualidad, el municipio cuenta con alrededor de 1.034 vecinos. Uno de los factores que, a su juicio, está favoreciendo esta estabilización es el precio de la vivienda.

El encarecimiento de los pisos tanto en Málaga capital como en los municipios de la costa ha llevado a algunas familias y jóvenes a buscar alternativas en localidades del interior, donde pueden encontrar viviendas a precios más asequibles. Pero el Ayuntamiento también intenta poner de su parte.

Promover la natalidad rural

Entre las medidas impulsadas se encuentran las ayudas a la natalidad, dirigidas a facilitar que las familias se establezcan en el municipio y tengan hijos.

"Desde el ayuntamiento se van creando diferentes ayudas, incluso muchas en consonancia con la Diputación, porque se van creando ayudas a la natalidad para que la gente se pueda trasladar al municipio y tenga más fácil el tema de la natalidad", explica Juan Jesús.

Sin embargo, la estrategia no se limita a las familias. El Consistorio también ha puesto en marcha incentivos para nuevos autónomos que decidan emprender en Alfarnate: "Hemos creado ayudas para los autónomos, los nuevos autónomos por ejemplo que decidan emprender o algo, pues se ha creado una ayuda".

"No son grandes cantidades, porque al fin y al cabo estamos hablando de ayuntamientos con recursos muy limitados, pero al menos es un incentivo sobre todo para el tema de decidir montar una empresa, decidir crear algo", indica el alcalde.

Asimismo, el teletrabajo es otra de las vías que el municipio trata de aprovechar para atraer residentes. El Ayuntamiento ha acondicionado espacios para que quienes trabajan a distancia puedan hacerlo desde el pueblo.

"Ahora con el tema del teletrabajo si se da la facilidad de que la gente pueda trabajar en el municipio y tenga un espacio para poder estar a trabajar, quieras o no, también atrae", apunta.

Para Juan Jesús, vivir en un pueblo pequeño tampoco significa renunciar a los servicios. Alfarnate cuenta con colegio, guardería, gimnasio, biblioteca y piscina municipal. A ello se suma la tranquilidad de sus calles y una enseñanza con grupos más reducidos, factores que se consideran atractivos para las familias con niños.

También pone sobre la mesa la distancia respecto a la capital. Desde Alfarnate se tarda alrededor de 40 minutos en llegar a Málaga, un trayecto que, según el alcalde, puede ser comparable al tiempo necesario para atravesar la ciudad en determinados momentos.

Para Juan Jesús, su forma de entender la alcaldía parte de esa cercanía. Por ello siente que gobernar un municipio pequeño implica estar disponible prácticamente las 24 horas y conocer de primera mano los problemas de los vecinos.

Por esa razón es habitual verlo recorriendo las calles a lo largo del día, comprobando la limpieza, las obras o posibles averías. En un pueblo de poco más de mil habitantes, el joven alcalde considera que la política se construye a pie de calle.