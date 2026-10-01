La obra, coordinada por Pepe Cerezo, reúne a expertos de KPMG, Cotec y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento Se presenta el 7 de octubre en Espacio Fundación Telefónica

Digital Journey publica 'Deep Tech', un análisis de la IA, la cuántica y la biotecnología como motores de la energía, la salud o la industria

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LO ESENCIAL Las claves Digital Journey publica ‘Deep Tech’, un libro sobre cómo la IA, la computación cuántica, la biotecnología y las energías limpias transforman sectores estratégicos. La obra analiza los retos para convertir avances científicos en negocio, como la financiación, la transferencia de conocimiento y la creación de empresas. El libro pone el foco en España y Europa, ante el desafío de trasladar la investigación al mercado y reforzar su peso estratégico. Pepe Cerezo presentará la obra el 7 de octubre en Espacio Fundación Telefónica, junto a Belén Díaz, Pablo Haya, Raquel Saiz y Javier Carbonell.

La inteligencia artificial acapara buena parte del debate tecnológico, pero no es la única innovación llamada a transformar la economía. La computación cuántica, la biotecnología, los nuevos materiales, las energías limpias o la fusión nuclear comparten con ella una misma etiqueta: deep tech. Son tecnologías que nacen de avances científicos y de ingeniería y que suelen necesitar largos ciclos de desarrollo antes de llegar al mercado.

A ese ecosistema dedica Digital Journey su nuevo libro, Deep Tech. La siguiente frontera de la innovación (Digital Journey-Trama), tercer título de la Biblioteca Digital Journey. La obra analiza cómo estas tecnologías están transformando sectores estratégicos como la energía, la salud, la sostenibilidad, la computación y la industria.

Más allá de los fundamentos técnicos y las aplicaciones, el libro se adentra en las cuestiones que deciden si un avance científico termina convertido en negocio: los modelos de financiación, la transferencia de conocimiento y la creación de empresas. Todo ello con especial atención a España y Europa, y a su gran reto en este terreno: transformar la investigación en innovación y en desarrollo con peso estratégico.

Del laboratorio a la política

La obra está coordinada por Pepe Cerezo, fundador del think tank Digital Journey y consultor en transformación digital. Cerezo fue director de estrategia digital e investigación en PRISA Digital. Es autor de cuatro libros sobre el futuro de los medios y sus modelos de negocio, entre ellos Deconstruyendo los medios de comunicación (2022).

Le acompañarán en la presentación cuatro autores cuyos perfiles cubren el recorrido completo de la innovación, desde la investigación y la empresa hasta la regulación.

Belén Díaz es socia de KPMG España y responsable de Transformación y Tecnología en Consulting Corporates. Suma más de 30 años de experiencia en consultoría. Es ingeniera informática de formación y ha cursado estudios de posgrado en el MIT sobre transformación digital y adopción responsable de la IA.

Pablo Haya dirige el área de Business & Language Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC). Es doctor en Ingeniería Informática y Telecomunicación por la UAM. Acumula más de veinte años de experiencia en proyectos de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático e inteligencia de cliente.

Raquel Saiz es responsable de Incidencia e Impacto de la Fundación Cotec desde mayo de 2025. Fue asesora de innovación en la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y directora de Estrategia de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). También ha trabajado en Meta España, la Comisión Europea, la FECYT y el CSIC.

Javier Carbonell es consultor especializado en deep tech. Asesora a empresas tecnológicas europeas en el desarrollo y la financiación de innovaciones en fotónica, computación cuántica, IA, software avanzado y supercomputación (HPC). Desarrolló buena parte de su carrera en Telefónica, donde trabajó en prospectiva tecnológica y firmó diez ediciones del informe La Sociedad de la Información en España entre 2007 y 2017.

Presentación: 7 de octubre

El libro se presentará el próximo miércoles 7 de octubre, de 19:00 a 20:30 horas, en el auditorio de Espacio Fundación Telefónica (calle Fuencarral, 3, Madrid). Cerezo moderará una mesa redonda con los cuatro autores sobre ciencia, innovación, industria y el papel de España y Europa en la nueva carrera tecnológica.