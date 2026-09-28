En vigor: la ayuda de hasta 60.480 euros al alquiler con opción a compra para jóvenes de hasta 35 años

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Las claves Generado con IA El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una ayuda de hasta 60.480 euros para jóvenes de hasta 35 años que opten por el alquiler con opción a compra. La ayuda está destinada a viviendas con protección permanente y se concede a la persona física o jurídica que vende la vivienda, no al joven directamente. El contrato debe fijar un precio y un plazo para ejercer la opción de compra, entre uno y cuatro años, y las cantidades pagadas en alquiler se descuentan del precio final. Las comunidades autónomas gestionarán las convocatorias y condiciones para acceder a estas ayudas, que forman parte de un fondo estatal y autonómico de 7.000 millones de euros.

Acceder a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes.

El precio de los pisos y las dificultades para reunir los ahorros necesarios para afrontar una compra han llevado a buscar fórmulas intermedias entre el alquiler y la adquisición.

Una de ellas está recogida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una ayuda que puede alcanzar los 60.480 euros por vivienda para impulsar el alquiler con opción o derecho a compra entre personas de hasta 35 años.

El programa está en vigor desde el pasado 24 de abril y forma parte de las medidas destinadas a facilitar la emancipación de los jóvenes.

La cantidad, sin embargo, no se entrega directamente al joven. La normativa establece que la beneficiaria de la subvención es la persona física o jurídica que vende la vivienda protegida.

La primera parte de la ayuda puede alcanzar los 33.600 euros, mientras que existe una cantidad adicional equivalente al 80% de la anterior, con un límite de 26.880 euros.

Para que pueda aplicarse el programa deben cumplirse una serie de condiciones. La vivienda tiene que contar con protección permanente y el contrato debe establecer una opción o derecho a compra por un precio determinado.

Además, la persona que alquila la vivienda no puede tener más de 35 años en el momento de firmar el contrato.

El mecanismo busca que el alquiler sirva como paso previo a la compra. De hecho, el real decreto establece que todas las cantidades abonadas durante el alquiler deben descontarse íntegramente del precio final de adquisición.

Por su parte, el contrato debe fijar tanto el importe por el que podrá ejercerse la opción de compra como el plazo para hacerlo.

Ese plazo tendrá que ser de al menos un año y como máximo cuatro años desde la firma del contrato. El precio final tampoco podrá superar el correspondiente a la vivienda protegida con protección permanente en el momento de ejercer la opción de compra.

Las comunidades autónomas gestionarán las ayudas

Aunque el Plan Estatal de Vivienda ya está vigente, la tramitación concreta corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Son ellas las que deben convocar los procedimientos para conceder estas ayudas. La normativa permite que las convocatorias permanezcan abiertas de forma continuada o que se realicen para toda la vigencia del plan.

El Gobierno acordó en junio la distribución territorial de los 7.000 millones de euros previstos para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una aportación estatal de 4.200 millones y una financiación mínima de las comunidades de 2.800 millones.

Por tanto, los 60.480 euros representan el máximo previsto por vivienda dentro de este programa, pero no una cantidad que cualquier joven pueda solicitar y recibir directamente.

El acceso dependerá de las condiciones de la vivienda, del contrato y de la correspondiente convocatoria autonómica.