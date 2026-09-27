Un albañil en Noruega: “Un pintor gana unos 3.600 euros al mes, un fontanero 4.100€ y un gruista 4.400€”

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Las claves Generado con IA Pablo González, albañil español, relata su experiencia laboral en el sector de la construcción en Noruega desde 2011. Los salarios en Noruega para pintores rondan los 3.600 euros brutos al mes, fontaneros 4.100 euros y gruistas 4.400 euros. Los puestos intermedios como arquitectos e ingenieros ganan entre 6.000 y 6.400 euros brutos mensuales, aunque se descuenta un 30% de impuestos. La jornada laboral suele ser de 37,5 horas semanales, con posibilidad de turnos y horarios flexibles según el tipo de obra.

Pablo González, fue uno de tantos españoles que en su día decidió que era el momento de dar el salto a otro país para trabajar. En concreto, lo hizo en el año 2011. ¿Y cuál fue su destino? Noruega.

“El sector de la construcción funciona muy bien en este país”, relata este español en un vídeo en Youtube. Y, para demostrarlo, ha desgranado cuáles son los salarios en diferentes puestos.

Recordemos que su caso no es único ya que, a lo largo de la historia, muchos españoles decidieron hacer las maletas y buscar trabajo más allá de España. Y no solo albañiles de la construcción. Las enfermeras son otro claro ejemplo.

Sueldos

Lo que ha observado Pablo González durante su estancia en el país nórdico es un gran desarrollo en todo lo que se refiere a infraestructuras. A todos los niveles. Hablamos de carreteras, ferrocarril e, incluso, en el mercado de la vivienda.

Este último se ha desarrollado por dos circunstancias: una, por la natalidad en el país nórdico; la otra, por la llegada de migrantes como él. Una situación muy parecida a lo que está sucediendo en España si ponemos el foco en el supuesto segundo.

¿Y cuáles son los salarios que se cobran en Noruega en el sector de la construcción? Nada mejor que la visión de Pablo González para responder a la pregunta.

El albañil hace una selección por categorías. Y comienza su explicación por el grueso que conforman los trabajadores de obra. Es decir, fontaneros, pintores o gruistas. Vayamos caso por caso.

En el caso de los pintores, el sueldo viene a estar en unos 3.600 euros brutos al mes. Mientras que, en los fontaneros, hablamos de unos 4.100 euros. Por último, los gruistas son los mejor remunerados ya que vienen a cobrar unos 4.400 euros.

Esta última cantidad también se puede cobrar en otros puestos como conductores de maquinaria pesada.

Si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

¿Y cuál sería la cantidad neta? “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos”, aclara González.

Respecto a los horarios, especifica que varía dependiendo del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo edificación que obra civil.

“Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a cuatro de la tarde”, indica. Pero matiza que “puede haber diferentes turnos”.

En total, unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

Además, apunta a que también se puede trabajar sólo cuatro días a la semana, de lunes a jueves.

“Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”.