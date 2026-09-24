La feria del chocolate, ideal para visitar este fin de semana: catas y talleres a 20 minutos de Madrid
La localidad de Pinto acoge de nuevo esta singular feria que incluye visitas a la Torre de la Princesa de Éboli y demostraciones de baile.
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La feria del chocolate se celebra este fin de semana en Pinto, a solo 20 minutos de Madrid.
Habrá talleres de chocolate para familias, degustaciones de tapas y dulces típicos como los ombligos de Pinto.
El evento incluye animación con ambientación del siglo XIX, música, baile y visitas especiales a la Torre de Pinto.
La tradición chocolatera de Pinto se remonta a 1866 con la fundación de la primera fábrica de chocolate a vapor en España.
Dice un famoso refrán español que “a nadie le amarga un dulce”. A lo que se podría añadir que más todavía si se trata de chocolate. A tan sólo 20 minutos de Madrid, este fin de semana del 26 y 27 de septiembre, quien lo desee podrá disfrutar no sólo de este manjar, también de talleres y de música y baile.
Se trata del municipio de Pinto donde la tradición chocolatera no es de ahora, sino que se remonta a 1866. Ese año, en concreto el 1 de agosto, se fundó la Compañía la Colonial, una fábrica que elaboraba chocolate.
A modo de curiosidad, fue la primera fábrica de chocolate a vapor que existió en España. Su fundador fue Jaime Méric, un hombre de estirpe francesa que heredó de sus antepasados su espíritu emprendedor.
Se trasladó a Pinto porque, en Madrid, la fábrica no podía crecer (estaba formada por 50 edificios con hornos, almacenes, talleres de fabricación, muelles y vías férreas para el transporte no sólo a otras ciudades de España, sino también fuera de nuestras fronteras.
Por su extraordinaria labor, la Compañía la Colonial recibió medallas, premios y se convirtió en proveedora de Casas Reales de todo el mundo.
Espacio gastronómico
El sábado, a las 11 horas, habrá talleres de chocolate para familias con niños en La Casa de la Cadena. Y, a las 12, sábado y domingo, se abrirá un Espacio Gastronómico donde degustar diferentes tapas relacionadas con el chocolate y sus derivados como palomitas y algodón de azúcar, barquillos, galletas, propuestas de vino y quesos, chocolate y los famosos ombligos de Pinto. Estos últimos son el dulce típico de la localidad.
Y dicho sábado contará, asimismo, con una ambientación con personajes del siglo XIX desarrollada por la Asociación Cultural Aranjuez 2050.
De esta manera, los asistentes podrán trasladarse a otra época a través de la animación que llenará de ambiente las calles.
A partir de las 21 horas, el DJ La Bestial dará fin a las actividades del día.
El domingo 27 habrá visitas especiales a la Torre de Pinto, también basadas en el siglo XIX, y una batucada a las 12:00h, además de demostraciones de bailes por parte de distintas escuelas de Danza de Pinto durante todo el fin de semana.