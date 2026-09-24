La feria del chocolate, ideal para visitar este fin de semana: catas y talleres a 20 minutos de Madrid

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Las claves Generado con IA La feria del chocolate se celebra este fin de semana en Pinto, a solo 20 minutos de Madrid. Habrá talleres de chocolate para familias, degustaciones de tapas y dulces típicos como los ombligos de Pinto. El evento incluye animación con ambientación del siglo XIX, música, baile y visitas especiales a la Torre de Pinto. La tradición chocolatera de Pinto se remonta a 1866 con la fundación de la primera fábrica de chocolate a vapor en España.

Dice un famoso refrán español que “a nadie le amarga un dulce”. A lo que se podría añadir que más todavía si se trata de chocolate. A tan sólo 20 minutos de Madrid, este fin de semana del 26 y 27 de septiembre, quien lo desee podrá disfrutar no sólo de este manjar, también de talleres y de música y baile.

Se trata del municipio de Pinto donde la tradición chocolatera no es de ahora, sino que se remonta a 1866. Ese año, en concreto el 1 de agosto, se fundó la Compañía la Colonial, una fábrica que elaboraba chocolate.

A modo de curiosidad, fue la primera fábrica de chocolate a vapor que existió en España. Su fundador fue Jaime Méric, un hombre de estirpe francesa que heredó de sus antepasados su espíritu emprendedor.

Feria del chocolate en Pinto. Ayuntamiento de Pinto

Se trasladó a Pinto porque, en Madrid, la fábrica no podía crecer (estaba formada por 50 edificios con hornos, almacenes, talleres de fabricación, muelles y vías férreas para el transporte no sólo a otras ciudades de España, sino también fuera de nuestras fronteras.

Por su extraordinaria labor, la Compañía la Colonial recibió medallas, premios y se convirtió en proveedora de Casas Reales de todo el mundo.

Espacio gastronómico

El sábado, a las 11 horas, habrá talleres de chocolate para familias con niños en La Casa de la Cadena. Y, a las 12, sábado y domingo, se abrirá un Espacio Gastronómico donde degustar diferentes tapas relacionadas con el chocolate y sus derivados como palomitas y algodón de azúcar, barquillos, galletas, propuestas de vino y quesos, chocolate y los famosos ombligos de Pinto. Estos últimos son el dulce típico de la localidad.

Y dicho sábado contará, asimismo, con una ambientación con personajes del siglo XIX desarrollada por la Asociación Cultural Aranjuez 2050.

De esta manera, los asistentes podrán trasladarse a otra época a través de la animación que llenará de ambiente las calles.

A partir de las 21 horas, el DJ La Bestial dará fin a las actividades del día.

El domingo 27 habrá visitas especiales a la Torre de Pinto, también basadas en el siglo XIX, y una batucada a las 12:00h, además de demostraciones de bailes por parte de distintas escuelas de Danza de Pinto durante todo el fin de semana.