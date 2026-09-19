La Unión Europea confirma que los jóvenes en España ahora se marchan de casa de sus padres a los 30,2 años

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Las claves Generado con IA Los jóvenes en España se emancipan a los 30,2 años de media, según Eurostat, casi 4 años más tarde que la media europea de 26,3 años. Factores como los bajos salarios de entrada, la dificultad para acceder al empleo y el alto precio de la vivienda dificultan la independencia de los jóvenes españoles. En el norte de Europa, la emancipación se produce mucho antes, con edades medias de salida del hogar familiar en torno a los 21 años en países como Suecia, Finlandia y Dinamarca. El elevado coste de alquiler y la necesidad de un importante ahorro previo para comprar vivienda hacen que compartir piso sea una de las principales alternativas para los jóvenes españoles.

La emancipación de los jóvenes continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España. Los datos de Eurostat muestran hasta qué punto se ha retrasado la salida del hogar familiar: los jóvenes españoles abandonan de media la vivienda de sus padres a los 30,2 años.

La cifra corresponde a 2025 y aparece recogida en el informe de Eurostat Estimated average age of young persons leaving the parental household. El dato sitúa a España muy por encima de la media de la Unión Europea, que se encuentra en los 26,3 años.

En otras palabras, la emancipación de los jóvenes españoles se produce, de media, 3,9 años más tarde que en el conjunto de la UE.

La diferencia resulta especialmente llamativa al observar la estabilidad del promedio europeo. Durante los últimos años, la edad media de emancipación en la Unión Europea apenas ha variado y se ha mantenido alrededor de los 26 años.

En España, en cambio, el problema de la vivienda y las dificultades económicas han contribuido a mantener a muchos jóvenes durante más tiempo en el hogar familiar.

Independizarse divide a Europa

Los datos de Eurostat reflejan importantes diferencias entre países. En el norte de Europa, la emancipación se produce mucho antes. Suecia, Finlandia y Dinamarca registran edades medias próximas a los 21 años, mientras que España se encuentra en el extremo contrario, junto a otros países del sur y del este europeo.

Detrás de estas diferencias existen distintos factores económicos y sociales. En España, uno de los principales obstáculos es la combinación entre salarios de entrada relativamente bajos, dificultades de acceso al empleo y un mercado de vivienda con precios elevados.

Para un joven que cobra alrededor de 1.050 o 1.200 euros netos al mes, afrontar en solitario un alquiler de unos 900 euros resulta especialmente complicado.

El coste de la vivienda puede absorber así una parte muy elevada de sus ingresos, muy por encima del esfuerzo financiero considerado asumible.

Compartir piso se convierte, por tanto, en una de las principales alternativas para quienes quieren abandonar la vivienda familiar. Incluso en este caso, el alquiler de una habitación puede representar aproximadamente entre el 30% y el 35% del sueldo de un joven.

La otra alternativa, adquirir una vivienda, también presenta una importante barrera de entrada.

Las entidades bancarias suelen financiar alrededor del 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador necesita disponer previamente de una cantidad importante de ahorro para afrontar la parte no financiada y los gastos asociados a la operación.

Por ejemplo, para una vivienda de 150.000 euros, el ahorro necesario puede rondar los 45.000 euros entre entrada y gastos. Para una persona que acaba de incorporarse al mercado laboral y tiene que afrontar alquiler, alimentación y otros gastos básicos, alcanzar esa cantidad puede requerir muchos años.