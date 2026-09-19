Rafael, albañil español en Suiza: “Muchas empresas no pagan dietas a los temporeros, sólo a los fijos”

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Rafael Cubero, albañil cordobés, lleva 12 años trabajando en Suiza y explica las condiciones laborales a través de agencias temporales. Muchas empresas suizas no pagan dietas a los trabajadores temporeros, sólo a los empleados fijos, según relata Cubero. El uso de agencias de trabajo temporal es la vía más común para conseguir empleo en Suiza, con contratos y condiciones variables. Los contratos temporales de hasta tres meses no requieren permiso de residencia ni seguro médico privado obligatorio en Suiza.

Suiza es uno de los países más atractivos para trabajar. Entre otras razones, por sus elevados salarios. Además, conviene no olvidar que es una de las economías más potentes del mundo: ocupa el puesto tres en cuanto a PIB per cápita (de media, entre 110.000 y 115.000 dólares por habitante).

Por eso, ciudadanos de todo el mundo, entre ellos españoles, deciden dar el salto al país helvético. Uno de ellos es Rafael Cubero, que inició su particular aventura como albañil hace ya 12 años, lo que le hace ser un conocedor de primera mano de la realidad laboral en Suiza.

“Muchas empresas no pagan dietas a los temporeros, sólo a los fijos”, afirma en un vídeo publicado en YouTube. En el mismo, explica paso a paso cómo funcionan allí las agencias de trabajo temporal.

Empleo en Suiza

Cubero, originario de Córdoba, detalla paso a paso cómo este tipo de agencias son la fórmula más habitual de encontrar empleo en Suiza. “Como todo en la vida, las ETT tienen sus cosas buenas y sus cosas malas”, advierte.

¿Y por qué se usan tanto? Porque “es una de las formas que tienen la empresa de probar a los trabajadores. Así se quitan líos de cabeza”, prosigue.

Este cordobés también explica que los tiempos de despido suelen ser menores. En concreto, si se trabaja de uno a 3 meses son de 2 días; de 3 a 6 meses, son de 7 días; y, a partir de 6 meses, suelen ser de un mes. Eso sí, “a no ser que ponga lo contrario en el contrato”.

Y añade: “A priori, puedes pensar que los salarios son más altos pero al final hay que mirar el cómputo anual ya que si tú trabajas a través de una ETT tienes incluidas vacaciones y parte proporcional de la paga extra”.

Otro aspecto que resalta Rafael Cubero es que, “en muchas empresas, lo que es las dietas no se las pagan a los temporeros, solo a los que están fijos”.

Importante también es saber que, a la hora de buscar una ETT, lo primero que debe hacer la persona interesada es definir la ciudad donde se quiere trabajar. No es que haya ni una ni dos, sino como él mismo subraya, “hay miles”.

Recién llegados

Para los primerizos, o recién llegados al país, aconseja leer con detenimiento el primer contrato que se le haga. ¿Por qué? Porque si es de un máximo de tres meses, no es necesario hacer el permiso de residencia. Tampoco el seguro médico privado obligatorio.

“En la mayoría de los casos con un contrato a través de una agencia de trabajo temporal te van a dar el permiso de residencia L que es válido, como norma general, de 3 meses a 1 año”, matiza.

Cubero continúa indicando que él lleva más de cinco años como temporero y que domina los idiomas oficiales del país, lo que hace que sea “una persona muy buscada por las empresas”. Dicho de otra manera, “yo les digo dónde quiero trabajar”.

Cosa que no sucede con quienes no tienen una profesión definida, lo que les obligará a dejar el currículum en varias ETT.