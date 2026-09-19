La celebración del Nacimiento del Vino en La Palma del Condado. Ayuntamiento de La Palma del Condado

La Palma del Condado busca realizar el brindis más grande de España para celebrar el Nacimiento del Vino

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Las claves Generado con IA La Palma del Condado acogerá este sábado uno de los brindis más multitudinarios de España con más de 1.200 personas. El acto celebra la 65 edición de la Fiesta de la Vendimia del Condado, destacando la gastronomía y el vino local. Toñi Moreno será nombrada Capataz de Honor y la cantaora Argentina interpretará el himno de Andalucía y el Ave María. La festividad incluye la coronación de la Reina de la Vendimia, actuaciones musicales y un recinto ferial con 26 casetas de acceso libre.

La localidad onubense de La Palma del Condado, conocida por su tradición vitivinícola, se prepara para acoger este sábado por la noche uno de los brindis más multitudinarios de España entre más de 1.200 personas.

El brindis, organizado por la Asociación Amigos del Vino del Condado de Huelva, se llevará a cabo en la Plaza de España de la localidad al final de un acto institucional para celebrar la 65 edición de la Fiesta de la Vendimia del Condado, dedicada a la gastronomía y el vino.

Conducido por la delegada de EL ESPAÑOL en Andalucía, Inma León, y por Juan Diego García Félix, durante el mismo se nombrará Capataz de Honor a la periodista y comunicadora Toñi Moreno, quien ya ha manifestado la felicidad que le supone este nombramiento.

"No os podéis imaginar la ilusión tan grande que me hace. He oído asociar el nombre de vuestro pueblo al trabajo bien hecho, a la solera de sus bodegas, a la excelencia de sus vinos y, por supuesto, a una gastronomía con un sello insuperable".

El acto también contará con la actuación de la cantaora onubense Argentina, quien interpretará el himno de Andalucía y el Ave María ante la llegada de la Virgen de Guía.

Al mismo, acompañarán a la alcaldesa de la localidad, Rocío Moreno, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades.

Durante su celebración, uno de los momentos más esperados será la coronación de la Reina de la Vendimia. Este año el título recae en Belén Cobo Medrano.

Será esta vecina palmerina, junto a su corte y los bodegueros de la localidad, quienes protagonicen el acarreo de la uva, la bendición del fruto ante la patrona de los campos palmerinos, Nuestra Señora de Guía, y el depósito de las uvas para propiciar el nacimiento del nuevo mosto.

El acto comenzará a las 20,30 horas en la Plaza de España y durante el mismo se pondrá especial énfasis en la incorporación de nuevas bodegas y la certificación de la Ruta del Vino del Condado, respaldada por una de las denominaciones de origen con mayor solera de nuestro país.

Esta festividad también cuenta con un recinto ferial, cuyo origen se remonta a 1398, bajo el reinado de Enrique III.

El mismo alberga 26 casetas de acceso libre y una municipal en la que habrá actuaciones como las de la chirigota 'Los Compay', Los Estanques y El Canijo de Jerez, además de un tributo a Camela.