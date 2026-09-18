Imagen de archivo de una vivienda en alquiler. iStock

Sigue en vigor: los mayores de 35 años pueden solicitar una ayuda de 250 € al mes para pagar el alquiler en España

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Las claves Generado con IA Las personas mayores de 35 años pueden solicitar ayudas de hasta 250 € al mes para el pago del alquiler si cumplen determinados requisitos. La ayuda está dirigida a hogares con ingresos limitados, generalmente no superiores a tres veces el IPREM, y que alquilen su vivienda habitual. La cuantía máxima y los requisitos concretos varían según la comunidad autónoma, que es la encargada de gestionar las solicitudes y establecer los plazos. El solicitante debe demostrar el pago real del alquiler mediante transferencias u otros medios y presentar la documentación requerida por su comunidad.

Las personas mayores de 35 años también pueden acceder a ayudas públicas destinadas a facilitar el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Sin embargo, esta prestación no se concede únicamente por superar esa edad, sino que está dirigida a hogares con recursos limitados que cumplen una serie de requisitos económicos y contractuales.

El marco estatal se encuentra en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026. La norma establece las condiciones generales de estas ayudas, aunque son las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar las convocatorias, determinar los plazos y gestionar las solicitudes.

La cuantía máxima puede alcanzar los 250 euros mensuales para quienes alquilen una vivienda completa y hasta 150 euros cuando se trate de una habitación. No obstante, la cantidad final depende de las condiciones de cada convocatoria y está limitada a un porcentaje de la renta mensual.

Uno de los principales requisitos está relacionado con los ingresos. Como regla general, la unidad de convivencia no puede superar unos ingresos equivalentes a tres veces el IPREM.

Las medidas del Plan Estatal de Vivienda

Este límite puede ampliarse en determinados casos, como ocurre con las familias numerosas o cuando existen personas con discapacidad a cargo.

También existe un límite sobre el precio del alquiler. La cantidad máxima permitida depende de cada comunidad autónoma y habitualmente se sitúa entre los 600 y los 900 euros mensuales.

En determinadas circunstancias, este tope puede ser superior para las familias numerosas o personas que residan en zonas declaradas tensionadas.

Además, la vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente del solicitante. Por tanto, la ayuda no está pensada para segundas residencias, alquileres turísticos o contratos temporales que no tengan esa finalidad.

Para acceder a la prestación, el inquilino también debe acreditar que está pagando realmente el alquiler. Los pagos deben realizarse mediante medios que permitan demostrar las cantidades abonadas, como transferencias bancarias.

De esta forma, la Administración puede comprobar que la ayuda se destina efectivamente al pago de la vivienda. Las comunidades autónomas son las responsables de poner en marcha las convocatorias y tramitar los expedientes.

Por ello, los plazos, límites concretos y documentación exigida pueden variar de una región a otra. Para los hogares que consiguen acceder a ella, la ayuda supone una reducción directa del esfuerzo económico destinado a la vivienda.

También puede contribuir a evitar situaciones de vulnerabilidad o riesgo de pérdida del domicilio. Al mismo tiempo, este tipo de programas exige que el alquiler cumpla con la normativa y que exista documentación que permita acreditar tanto el contrato como los pagos.

Esto puede contribuir a reducir el alquiler no declarado y aumentar el control sobre el mercado. Por tanto, superar los 35 años no garantiza por sí mismo los 250 euros mensuales.

Para recibir esta ayuda es necesario cumplir los requisitos económicos, residenciales y contractuales establecidos en la convocatoria correspondiente de cada comunidad autónoma.